Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/putin-1587292576.html
Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным
Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным
Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:51
2020-12-02T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
алексей кудрин
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_4005d2bb835019d5daaf944f468f1318.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.На вопрос, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.Пресс-секретарь президента также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/putin-1586059957.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_9f27018b2a78b77e397aed1118c84175.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, алексей кудрин, дмитрий песков, владимир путин

Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

10:51 02.12.2020 (обновлено: 11:05 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.
На вопрос, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
Пресс-секретарь президента также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:39Распространение нового коронавируса
В Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоАлексей КудринДмитрий ПесковВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния