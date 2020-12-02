https://ria.ru/20201202/putin-1587292576.html

Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Путин не встречался с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным

Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:51

2020-12-02T10:51

2020-12-02T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

алексей кудрин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации в среду заявили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.На вопрос, проводил ли Путин личные встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.Пресс-секретарь президента также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/putin-1586059957.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, алексей кудрин, дмитрий песков, владимир путин