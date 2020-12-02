https://ria.ru/20201202/protivovirusnye-1587394310.html
Беглов заявил о дефиците противовирусных препаратов в Петербурге
Беглов заявил о дефиците противовирусных препаратов в Петербурге
В Петербурге ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе для лечения коронавируса, заявил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:02
2020-12-02T18:02
2020-12-02T18:12
александр беглов
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Петербурге ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе для лечения коронавируса, заявил губернатор города Александр Беглов."То что касается масок, средств индивидуальной защиты, то их достаточно, цены в общем-то нормальные. Что касается лекарств именно противовирусных и ряд других - ощущается определенный дефицит и мы работаем над этим", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор уточнил, что речь идет о дефиците лекарств в том числе для лечения коронавируса. "Да, именно для лечения COVID, антивирусных и ряда других препаратов", - пояснил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html
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александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество