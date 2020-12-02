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Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку
Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку
Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток"."Сегодня утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки. Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что корабли-нефтемусоросборщики ГУП "Мосводосток" приступили к обработке водной поверхности нефтеразлагающим сорбентом.
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городское хозяйство москвы, мосводосток

Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку

12:35 02.12.2020
 
© Шубертова Анна, фото предоставлено организацией "Зеленый патруль"Пятно нефтепродуктов на поверхности реки Москвы выше по течению от причала "Воробьевы горы"
Пятно нефтепродуктов на поверхности реки Москвы выше по течению от причала Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Шубертова Анна, фото предоставлено организацией "Зеленый патруль"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Сегодня утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки. Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки", — сообщили в пресс-службе.
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Уточняется, что корабли-нефтемусоросборщики ГУП "Мосводосток" приступили к обработке водной поверхности нефтеразлагающим сорбентом.
 
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