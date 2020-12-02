https://ria.ru/20201202/plenka-1587316375.html
Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку
Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку
Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
2020-12-02T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/18421/15/184211550_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_02e9fd2a104849d10b8fb4e897c90b05.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток"."Сегодня утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки. Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что корабли-нефтемусоросборщики ГУП "Мосводосток" приступили к обработке водной поверхности нефтеразлагающим сорбентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/ekologiya-1586741429.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/18421/15/184211550_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_b558962588f3ad050505489b78d1eead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток