https://ria.ru/20201202/plenka-1587316375.html

Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку

Коммунальные службы ликвидируют на Москве-реке масляную пленку

Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:35

2020-12-02T12:35

2020-12-02T12:35

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мосводосток

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Коммунальные службы ликвидируют появившуюся в среду на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко масляную пленку, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток"."Сегодня утром в акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки. Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что корабли-нефтемусоросборщики ГУП "Мосводосток" приступили к обработке водной поверхности нефтеразлагающим сорбентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/ekologiya-1586741429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток