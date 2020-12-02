https://ria.ru/20201202/peterburg-1587398494.html

Жителей Петербурга попросили не посещать людные места без необходимости

Жителей Петербурга попросили не посещать людные места без необходимости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города без острой необходимости не посещать людные места, отметил, что койки и врачи не... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:23

2020-12-02T18:23

2020-12-02T18:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города без острой необходимости не посещать людные места, отметил, что койки и врачи не бесконечны."Хотел бы обратить внимание, что самое важное - соблюдать меры личной эпидбезопасности: маски, перчатки, социальная дистанция. Это наша новая реальность", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24"."Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны. Хочу обратиться к каждому: берегите себя и своих близких. И хотел бы отметить, что эпидемия - это наша общая ответственность и наша общая забота", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество