https://ria.ru/20201202/peterburg-1587398494.html
Жителей Петербурга попросили не посещать людные места без необходимости
Жителей Петербурга попросили не посещать людные места без необходимости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города без острой необходимости не посещать людные места, отметил, что койки и врачи не... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:23
2020-12-02T18:23
2020-12-02T18:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576953436_0:86:3206:1889_1400x0_80_0_0_2bb82ffb7f5191f5dfc7681b61eed43a.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей города без острой необходимости не посещать людные места, отметил, что койки и врачи не бесконечны."Хотел бы обратить внимание, что самое важное - соблюдать меры личной эпидбезопасности: маски, перчатки, социальная дистанция. Это наша новая реальность", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24"."Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны. Хочу обратиться к каждому: берегите себя и своих близких. И хотел бы отметить, что эпидемия - это наша общая ответственность и наша общая забота", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576953436_188:0:2917:2047_1400x0_80_0_0_f8d49a850a0ab2a9d13223065cd9db35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество