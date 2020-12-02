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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/park-1587294481.html
Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе
Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе
Парк высоких технологий будет создан Азербайджаном и Турцией в Карабахе, соответствующий меморандум подписан между странами, сообщает Агентство инноваций... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:58
2020-12-02T10:58
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Парк высоких технологий будет создан Азербайджаном и Турцией в Карабахе, соответствующий меморандум подписан между странами, сообщает Агентство инноваций Азербайджана."Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства. С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям", - говорится в релизе агентства.Уточняется, что в "меморандуме указаны пункты, в которых говорится о дальнейшей совместной деятельности обеих сторон".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587103335.html
нагорный карабах
турция
азербайджан
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нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе

10:58 02.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Парк высоких технологий будет создан Азербайджаном и Турцией в Карабахе, соответствующий меморандум подписан между странами, сообщает Агентство инноваций Азербайджана.
"Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства. С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям", - говорится в релизе агентства.
Уточняется, что в "меморандуме указаны пункты, в которых говорится о дальнейшей совместной деятельности обеих сторон".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Вчера, 10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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