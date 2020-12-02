https://ria.ru/20201202/park-1587294481.html

Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе

Баку заявил о создании с Турцией парка высоких технологий в Карабахе

Парк высоких технологий будет создан Азербайджаном и Турцией в Карабахе, соответствующий меморандум подписан между странами, сообщает Агентство инноваций... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:58

2020-12-02T10:58

2020-12-02T10:58

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Парк высоких технологий будет создан Азербайджаном и Турцией в Карабахе, соответствующий меморандум подписан между странами, сообщает Агентство инноваций Азербайджана."Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. Превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса нашего государства. С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям", - говорится в релизе агентства.Уточняется, что в "меморандуме указаны пункты, в которых говорится о дальнейшей совместной деятельности обеих сторон".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587103335.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире