Слуцкий прокомментировал заявление Украины о бойкоте встречи Совбеза ООН
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о бойкоте встречи в СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР – попытка не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов и способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств.
Ранее Кулеба сообщил, что Украина намерена бойкотировать неформальную встречу СБ ООН, в которой ожидается участие представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Слуцкий отметил, что Киев проталкивает в ООН "двойные стандарты" на фоне собственного саботажа Минских соглашений и Парижских договоренностей.
"Громкие заявления о бойкоте встречи в Совбезе по формуле Арриа с представителями республик Донбасса достаточно резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре в СБ ООН переговоров в аналогичном формате со Светланой Тихановской, которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов", - сказал Слуцкий журналистам.
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Парламентарий подчеркнул, что Киев последовательно отказывается от диалога, поддерживая тем самым активную фазу конфликта в Донбассе.
"Сегодняшнее заявление Кулебы и делегации в контактной группе – это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов. По сути, это линия на проведение жесткой цензуры", - добавил глава комитета.
Слуцкий также отметил, что Украина называет встречу в "нормандском формате" единственной возможностью для урегулирования ситуации, но условием для этого, по словам парламентария, является выполнение Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года, большинство из которых Киев не выполняет.
"Громкие заявления и хлопанье дверью – это еще и, вероятно, способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств… Со своей стороны, надеюсь, что встреча в Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР пройдет в конструктивном ключе и позволит прояснить дополнительные важные аспекты для внутриукраинского урегулирования", - сказал Слуцкий.
По инициативе России СБ ООН в среду проведет неформальную встречу (по "формуле Арриа"), посвященную исполнению минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.