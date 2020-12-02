https://ria.ru/20201202/oms-1587341391.html

Совет Федерации одобрил закон о реформе ОМС

Совет Федерации одобрил закон о реформе ОМС

Совфед на заседании в среду одобрил закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:14

2020-12-02T14:14

2020-12-02T15:47

обязательное медицинское страхование

омс

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) части полномочий страховщиков.Документ, в частности, предусматривает передачу ФОМС полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медицинской помощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.Законом предусматривается, что ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам ОМС.Также медицинские организации, подведомственные Минздраву, будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС. Также они будут вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС.

https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583431070.html

https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html

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омс, здоровье - общество, совет федерации рф, общество