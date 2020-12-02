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ОДКБ хочет подключить своих миротворцев к миссиям ООН
ОДКБ хочет подключить своих миротворцев к миссиям ООН
ОДКБ намерена в будущем подключиться к миротворческим операциям ООН, сообщил в среду журналистам генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:01
2020-12-02T16:01
станислав зась
нагорный карабах
одкб
оон
в мире
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ОДКБ намерена в будущем подключиться к миротворческим операциям ООН, сообщил в среду журналистам генсек организации Станислав Зась.Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тысяч человек. В настоящий момент где-либо на "земле" не применяются. В Нагорный Карабах миротворцев отправляла только Россия, ОДКБ к этой миссии отношение не имеет."Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов. Это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН", - сказал Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.По его словам, главы стран-участниц ОДКБ согласились с тем, что дальше "мы применяем схему работы ООН через координирующее государство ОДКБ, которое от имени нашей организации будет заниматься подключением нашего миротворческого потенциала в операции ООН".Главы стран ОДКБ определили базовую организацию ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН.Уточнен состав миротворческих сил с целью повысить их привлекательность именно для участия в операциях ООН – в частности, включен медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя Бурденко.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587333326.html
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станислав зась, нагорный карабах, одкб, оон, в мире

ОДКБ хочет подключить своих миротворцев к миссиям ООН

16:01 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ОДКБ намерена в будущем подключиться к миротворческим операциям ООН, сообщил в среду журналистам генсек организации Станислав Зась.
Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тысяч человек. В настоящий момент где-либо на "земле" не применяются. В Нагорный Карабах миротворцев отправляла только Россия, ОДКБ к этой миссии отношение не имеет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
13:42
Лукашенко предложил наращивать сотрудничество в формате ОДКБ
"Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов. Это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН", - сказал Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По его словам, главы стран-участниц ОДКБ согласились с тем, что дальше "мы применяем схему работы ООН через координирующее государство ОДКБ, которое от имени нашей организации будет заниматься подключением нашего миротворческого потенциала в операции ООН".
Главы стран ОДКБ определили базовую организацию ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН.
Уточнен состав миротворческих сил с целью повысить их привлекательность именно для участия в операциях ООН – в частности, включен медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя Бурденко.
Президент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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ОДКБ продолжит курс на сотрудничество с международными организациями
 
Станислав ЗасьНагорный КарабахОДКБООНВ мире
 
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