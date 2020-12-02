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Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ
Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ
Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:45
2020-12-02T12:45
2020-12-02T12:45
нагорный карабах
одкб
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил президент ОФ Владимир Путин."Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойна. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением из вне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду", - сказал он на саммите ОДКБ.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587065076.html
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нагорный карабах, одкб, владимир путин, белоруссия, киргизия, в мире