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Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ
Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ
Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:45
2020-12-02T12:45
нагорный карабах
одкб
владимир путин
белоруссия
киргизия
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил президент ОФ Владимир Путин."Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойна. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением из вне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду", - сказал он на саммите ОДКБ.
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нагорный карабах
белоруссия
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нагорный карабах, одкб, владимир путин, белоруссия, киргизия, в мире

Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ

12:45 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил президент ОФ Владимир Путин.
"Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойна. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением из вне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду", - сказал он на саммите ОДКБ.
Флаг ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
01:30
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
Нагорный КарабахОДКБВладимир ПутинБелоруссияКиргизияВ мире
 
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