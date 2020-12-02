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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:30
2020-12-02T01:30
справки
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Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. В апреле 1999 года Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 7 октября 2002 года был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год.В 2020 году в ОДКБ председательствует Россия. Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год.В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ – генеральный секретарь. С 1 ноября 2018 года исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на генерала-полковника запаса Валерия Семерикова. Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана. В формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР). В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ. В 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году – Коллективных авиационных сил ОДКБ. Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ. С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН). С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую). В сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). С 2008 года с целью выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал". С 2018 года "Нелегалу" придан статус постоянно действующей операции. В 2007 году был создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ (КСЧС ОДКБ). В 2014 году был образован консультационный Координационный центр ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ). В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "ПРОКСИ". Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

01:30 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг ОДКБ
Флаг ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.
В апреле 1999 года Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).
14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
7 октября 2002 года был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.
Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.
В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год.
В 2020 году в ОДКБ председательствует Россия.
Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год.
В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.
Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ – генеральный секретарь. С 1 ноября 2018 года исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на генерала-полковника запаса Валерия Семерикова.
Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.
В формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР). В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ.
В 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году – Коллективных авиационных сил ОДКБ.
Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ.
С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН).
С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую).
В сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).
С 2008 года с целью выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал". С 2018 года "Нелегалу" придан статус постоянно действующей операции.
В 2007 году был создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ (КСЧС ОДКБ).
В 2014 году был образован консультационный Координационный центр ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ). В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "ПРОКСИ".
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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