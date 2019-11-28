Россия обеспечит преемственность в деятельности ОДКБ в 2020 году

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Россия как председатель ОДКБ в 2020 году обеспечит преемственность в деятельности организации, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в четверг принимает участие в заседании ОДКБ в Бишкеке, в следующем году председательство в Организации переходит к России.
Глава государства заверил, что РФ обеспечит преемственность в деятельности организации. "Заблаговременно согласуем с вами место и дату проведения следующего заседания коллективной безопасности в России", - добавил он.