https://ria.ru/20201202/odezhda-1587261200.html

В России ликвидируют фирму, производящую одежду для космонавтов

В России ликвидируют фирму, производящую одежду для космонавтов

Производитель одежды для российских космонавтов компания "Кентавр-Наука" проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T01:08

2020-12-02T01:08

2020-12-02T02:17

россия

институт медико-биологических проблем ран

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

москва

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Производитель одежды для российских космонавтов компания "Кентавр-Наука" проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где продолжат выпускать продукцию для космонавтов, сообщили РИА Новости в самой компании и в ИМБП.В компании "Кентавр-Наука" подтвердили эту информацию. Там уточнили, что процесс ликвидации завершится в течение полугода – ориентировочно в апреле.По словам Ярмановой, переход "Кентавр-Науки" в ведение ИМБП проводится после смерти 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова, который бессменно возглавлял ее с момента образования в 1992 году. Вместе с сотрудниками в ИМБП будет передано производство 22 наименований изделий – белья, полетной одежды, обуви для космонавтов, средств защиты от неблагоприятного воздействия невесомости в период полета, а также защиты от перегрузок при спуске и посадке на землю. Тематика производителя одежды близка ИМБП, поскольку институт является в России головным по разработке средств медицинского обеспечения космонавтов.Логотип компании "Кентавр-Наука" в виде кентавра с молниями в новых изделиях продолжит использоваться наравне с названием и логотипом ИМБП. Впервые одежда от ИМБП будет отправлена на Международную космическую станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-17" 30 июня, до этого поставки будут идти еще от старого производителя."Кентавр-Наука" – единственное предприятие в России, которое на постоянной основе выпускает летные комбинезоны для космонавтов, нижнее белье, комплект "Браслет" для адаптации к условиям невесомости, изделие "Кентавр" для защиты от перегрузок во время посадки, а также другие приспособления для удобства работы и отдыха в космосе. Продукция предприятия поставлялась на станцию "Мир" и сейчас используется отечественными и иностранными астронавтами на МКС.

https://ria.ru/20201201/bele-1587173221.html

https://ria.ru/20201130/kosmos-1586305047.html

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россия, институт медико-биологических проблем ран, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, москва