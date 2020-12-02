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В России ликвидируют фирму, производящую одежду для космонавтов
В России ликвидируют фирму, производящую одежду для космонавтов
Производитель одежды для российских космонавтов компания "Кентавр-Наука" проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:08
2020-12-02T02:17
россия
институт медико-биологических проблем ран
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Производитель одежды для российских космонавтов компания "Кентавр-Наука" проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где продолжат выпускать продукцию для космонавтов, сообщили РИА Новости в самой компании и в ИМБП.В компании "Кентавр-Наука" подтвердили эту информацию. Там уточнили, что процесс ликвидации завершится в течение полугода – ориентировочно в апреле.По словам Ярмановой, переход "Кентавр-Науки" в ведение ИМБП проводится после смерти 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова, который бессменно возглавлял ее с момента образования в 1992 году. Вместе с сотрудниками в ИМБП будет передано производство 22 наименований изделий – белья, полетной одежды, обуви для космонавтов, средств защиты от неблагоприятного воздействия невесомости в период полета, а также защиты от перегрузок при спуске и посадке на землю. Тематика производителя одежды близка ИМБП, поскольку институт является в России головным по разработке средств медицинского обеспечения космонавтов.Логотип компании "Кентавр-Наука" в виде кентавра с молниями в новых изделиях продолжит использоваться наравне с названием и логотипом ИМБП. Впервые одежда от ИМБП будет отправлена на Международную космическую станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-17" 30 июня, до этого поставки будут идти еще от старого производителя."Кентавр-Наука" – единственное предприятие в России, которое на постоянной основе выпускает летные комбинезоны для космонавтов, нижнее белье, комплект "Браслет" для адаптации к условиям невесомости, изделие "Кентавр" для защиты от перегрузок во время посадки, а также другие приспособления для удобства работы и отдыха в космосе. Продукция предприятия поставлялась на станцию "Мир" и сейчас используется отечественными и иностранными астронавтами на МКС.
https://ria.ru/20201201/bele-1587173221.html
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россия, институт медико-биологических проблем ран, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, москва

В России ликвидируют фирму, производящую одежду для космонавтов

01:08 02.12.2020 (обновлено: 02:17 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкУчастники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Производитель одежды для российских космонавтов компания "Кентавр-Наука" проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где продолжат выпускать продукцию для космонавтов, сообщили РИА Новости в самой компании и в ИМБП.
"Начался процесс ликвидации фирмы ООО "Кентавр-Наука". По результатам переговоров они вышли с предложением, чтобы ИМБП забрал тематику под свое крыло", - сказала РИА Новости заместитель главного конструктора ИМБП РАН Евгения Ярманова.
В компании "Кентавр-Наука" подтвердили эту информацию. Там уточнили, что процесс ликвидации завершится в течение полугода – ориентировочно в апреле.
По словам Ярмановой, переход "Кентавр-Науки" в ведение ИМБП проводится после смерти 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова, который бессменно возглавлял ее с момента образования в 1992 году. Вместе с сотрудниками в ИМБП будет передано производство 22 наименований изделий – белья, полетной одежды, обуви для космонавтов, средств защиты от неблагоприятного воздействия невесомости в период полета, а также защиты от перегрузок при спуске и посадке на землю. Тематика производителя одежды близка ИМБП, поскольку институт является в России головным по разработке средств медицинского обеспечения космонавтов.
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Логотип компании "Кентавр-Наука" в виде кентавра с молниями в новых изделиях продолжит использоваться наравне с названием и логотипом ИМБП. Впервые одежда от ИМБП будет отправлена на Международную космическую станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-17" 30 июня, до этого поставки будут идти еще от старого производителя.
"Кентавр-Наука" – единственное предприятие в России, которое на постоянной основе выпускает летные комбинезоны для космонавтов, нижнее белье, комплект "Браслет" для адаптации к условиям невесомости, изделие "Кентавр" для защиты от перегрузок во время посадки, а также другие приспособления для удобства работы и отдыха в космосе. Продукция предприятия поставлялась на станцию "Мир" и сейчас используется отечественными и иностранными астронавтами на МКС.
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