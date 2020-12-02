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В Петербурге пенсионерам под видом тревожной кнопки продавали GPS-трекеры
В Петербурге пенсионерам под видом тревожной кнопки продавали GPS-трекеры
Мужчина, который продавал пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожной кнопки, задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:19
2020-12-02T16:19
ирина волк
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Мужчина, который продавал пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожной кнопки, задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники полиции города Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан", - сообщила она.По словам Волк, злоумышленник приходил в квартиры пенсионеров, представлялся сотрудником полиции, демонстрировал обложку удостоверения и предлагал приобрести устройство, якобы выполняющее функцию тревожной кнопки."Мужчина обещал гражданам, что в случае возникновения опасности при нажатии на кнопку к ним на помощь незамедлительно приедут представители экстренных служб. Аферист просил за прибор около 12 тысяч рублей. На самом же деле он продавал GPS-трекеры, которые приобретал через интернет по значительно более низкой цене", –сказала Волк.Она добавила, что 27-летний задержанный ранее работал в коммерческой фирме розничной торговли, поэтому имел доступ к базе данных граждан."В настоящее время установлена причастность фигуранта как минимум к трем фактам криминальной деятельности. Потерпевшие – женщины 83-84 лет, две из которых жительницы блокадного Ленинграда", - сказала Волк.Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html
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ирина волк, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пенсионерам под видом тревожной кнопки продавали GPS-трекеры

16:19 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Мужчина, который продавал пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожной кнопки, задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции города Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан", - сообщила она.
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По словам Волк, злоумышленник приходил в квартиры пенсионеров, представлялся сотрудником полиции, демонстрировал обложку удостоверения и предлагал приобрести устройство, якобы выполняющее функцию тревожной кнопки.
"Мужчина обещал гражданам, что в случае возникновения опасности при нажатии на кнопку к ним на помощь незамедлительно приедут представители экстренных служб. Аферист просил за прибор около 12 тысяч рублей. На самом же деле он продавал GPS-трекеры, которые приобретал через интернет по значительно более низкой цене", –сказала Волк.
Она добавила, что 27-летний задержанный ранее работал в коммерческой фирме розничной торговли, поэтому имел доступ к базе данных граждан.
"В настоящее время установлена причастность фигуранта как минимум к трем фактам криминальной деятельности. Потерпевшие – женщины 83-84 лет, две из которых жительницы блокадного Ленинграда", - сказала Волк.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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