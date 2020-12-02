https://ria.ru/20201202/obkhod-1587263871.html

Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"

Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"

В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:51

2020-12-02T02:51

2020-12-02T02:51

россия

санкции

северный поток — 2

германия

европа

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

природный газ

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.Уточняется, что спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен против изменения климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".В частности, подчеркивает таблоид, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.Так, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому ограничительные меры их коснуться не должны, поясняет издание .Министерство энергетики федеральной земли не стало отвечать на вопрос Bild по поводу этой ситуации.Санкции против "Северного потока — 2"Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.Между тем в декабре Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.

https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1586891100.html

https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html

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вашингтон (город)

сша

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, северный поток — 2, германия, европа, вашингтон (город), сша, берлин (город), природный газ, экономика