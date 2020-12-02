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Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"
Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"
В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:51
2020-12-02T02:51
россия
санкции
северный поток — 2
германия
европа
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
природный газ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.Уточняется, что спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен против изменения климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".В частности, подчеркивает таблоид, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.Так, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому ограничительные меры их коснуться не должны, поясняет издание .Министерство энергетики федеральной земли не стало отвечать на вопрос Bild по поводу этой ситуации.Санкции против "Северного потока — 2"Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.Между тем в декабре Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1586891100.html
https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html
россия
германия
европа
вашингтон (город)
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россия, санкции, северный поток — 2, германия, европа, вашингтон (город), сша, берлин (город), природный газ, экономика

Bild: в Германии нашли способ обойти санкции по "Северному потоку — 2"

02:51 02.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.
Уточняется, что спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен против изменения климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
В частности, подчеркивает таблоид, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использованы лишь для завершения строительства трубопровода.
Так, немецкие компании, которым могут стать объектом санкций со стороны Соединенных Штатов, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 06:27
WSJ: украинское лобби связано с санкциями против “Северного потока — 2”
С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому ограничительные меры их коснуться не должны, поясняет издание .
Министерство энергетики федеральной земли не стало отвечать на вопрос Bild по поводу этой ситуации.

Санкции против "Северного потока — 2"

Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.
В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
Между тем в декабре Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 02:07
Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
 
РоссияСанкцииСеверный поток — 2ГерманияЕвропаВашингтон (город)СШАБерлин (город)Природный газЭкономика
 
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