https://ria.ru/20201202/neonatsizm-1587260401.html

Небензя призвал международное сообщество противостоять неонацизму

Небензя призвал международное сообщество противостоять неонацизму

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:55

2020-12-02T00:55

2020-12-02T00:55

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василий небензя

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ООН, 2 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны.Постпред выступал на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Заявление было озвучено от лица России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и УзбекистанаПо его словам, эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними не стояли. "А их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный, самой историей", - заявил постпред.Небензя подчеркнул, что именно на государствах лежит основная ответственность за борьбу с распространением неонацизма."Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача – не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны… Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя победы", - указал он.Небензя призвал вечно чтить память "тех, кто положил свои жизни на алтарь победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей". "Склоняем голову перед их светлой памятью", – заявил он.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html

https://ria.ru/20201127/natsionalisty-1586472788.html

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россия, василий небензя, оон, политика