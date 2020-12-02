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Небензя призвал международное сообщество противостоять неонацизму
Небензя призвал международное сообщество противостоять неонацизму
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T00:55
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василий небензя
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политика
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны.Постпред выступал на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Заявление было озвучено от лица России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и УзбекистанаПо его словам, эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними не стояли. "А их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный, самой историей", - заявил постпред.Небензя подчеркнул, что именно на государствах лежит основная ответственность за борьбу с распространением неонацизма."Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача – не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны… Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя победы", - указал он.Небензя призвал вечно чтить память "тех, кто положил свои жизни на алтарь победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей". "Склоняем голову перед их светлой памятью", – заявил он.
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россия, василий небензя, оон, политика

Небензя призвал международное сообщество противостоять неонацизму

00:55 02.12.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны.
Постпред выступал на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Заявление было озвучено от лица России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

"К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями постыдных попыток переписать историю Второй мировой войны, наблюдаем развитие ошибочных концепций, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство. Налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с победой", - сказал Небензя.

По его словам, эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними не стояли. "А их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный, самой историей", - заявил постпред.
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Небензя подчеркнул, что именно на государствах лежит основная ответственность за борьбу с распространением неонацизма.
"Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача – не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны… Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя победы", - указал он.
Небензя призвал вечно чтить память "тех, кто положил свои жизни на алтарь победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей". "Склоняем голову перед их светлой памятью", – заявил он.
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