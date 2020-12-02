https://ria.ru/20201202/nato-1587417830.html

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:25

2020-12-02T20:25

2020-12-03T07:23

йенс столтенберг

грузия

украина

в мире

черное море

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_c34472cb720383184bb2f67f0fb08cdd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам второго дня заседаний генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе", - сказал он.Столтенберг добавил, что главы МИД НАТО согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.Ранее Столтенберг заявлял, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, альянс тесно сотрудничает с партнерами - Грузией и Украиной. Он также обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив "усиление российского военного присутствия в Крыму".Столтенберг выразил необходимость для НАТО "в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе".

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/nato-1587393350.html

грузия

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, грузия, украина, в мире, черное море, нато