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НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму
НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму
НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:25
2020-12-03T07:23
йенс столтенберг
грузия
украина
в мире
черное море
нато
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам второго дня заседаний генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе", - сказал он.Столтенберг добавил, что главы МИД НАТО согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.Ранее Столтенберг заявлял, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, альянс тесно сотрудничает с партнерами - Грузией и Украиной. Он также обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив "усиление российского военного присутствия в Крыму".Столтенберг выразил необходимость для НАТО "в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе".
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/nato-1587393350.html
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йенс столтенберг, грузия, украина, в мире, черное море, нато

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму

20:25 02.12.2020 (обновлено: 07:23 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе, заявил по итогам второго дня заседаний генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе", - сказал он.
Столтенберг добавил, что главы МИД НАТО согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.
Ранее Столтенберг заявлял, что регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, альянс тесно сотрудничает с партнерами - Грузией и Украиной. Он также обвинил Россию в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии, отметив "усиление российского военного присутствия в Крыму".
Столтенберг выразил необходимость для НАТО "в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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