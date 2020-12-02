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"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:47
2020-12-02T12:54
культура
россия
little big
музыка
ленинградский вокзал
виталий милонов
госдума рф
санкт-петербург
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"Музыка для извращенцев": Милонов предложил запретить Little Big
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за рубежом.В начале ноября артисты выпустили работу в новогодней стилистике, которая выражает их отношение к уходящему году.Парламентарий считает, что клип не имеет никакого отношения к искусству и иронии. Также Милонов порекомендовал Little Big "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.
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россия, little big, музыка, ленинградский вокзал, виталий милонов, госдума рф, санкт-петербург

"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big

06:47 02.12.2020 (обновлено: 12:54 02.12.2020)
 
© @Little Big/YouTubeLittle Big - "SMD2020"
Little Big - SMD2020 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© @Little Big/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за рубежом.
В начале ноября артисты выпустили работу в новогодней стилистике, которая выражает их отношение к уходящему году.

"Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. <…> Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то четким моральным принципам", — заявил Милонов Пятому каналу.

Парламентарий считает, что клип не имеет никакого отношения к искусству и иронии. Также Милонов порекомендовал Little Big "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".

"Это не порнография, а хулиганство. Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев", — утверждает он.

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.
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КультураРоссияLittle BigМузыкаЛенинградский вокзалВиталий МилоновГосдума РФСанкт-Петербург
 
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