https://ria.ru/20201202/milonov-1587268510.html

"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big

"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T06:47

2020-12-02T06:47

2020-12-02T12:54

культура

россия

little big

музыка

ленинградский вокзал

виталий милонов

госдума рф

санкт-петербург

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"Музыка для извращенцев": Милонов предложил запретить Little Big

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за рубежом.В начале ноября артисты выпустили работу в новогодней стилистике, которая выражает их отношение к уходящему году.Парламентарий считает, что клип не имеет никакого отношения к искусству и иронии. Также Милонов порекомендовал Little Big "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.

https://ria.ru/20201124/little-big-1586065386.html

россия

санкт-петербург

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россия, little big, музыка, ленинградский вокзал, виталий милонов, госдума рф, санкт-петербург