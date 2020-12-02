https://ria.ru/20201202/messendzher-1587388388.html

Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp

Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp

Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:30

2020-12-02T17:30

2020-12-02T18:42

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Названы настройки, без которых ни в коем случае нельзя использовать WhatsApp

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone или "видимость медиа" на Android. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple или Google при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html

https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google, apple iphone, forbes, google android, apple