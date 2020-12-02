Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/messendzher-1587388388.html
Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp
Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp
Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:30
2020-12-02T18:42
whatsapp inc.
google
apple iphone
forbes
google android
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названы настройки, без которых ни в коем случае нельзя использовать WhatsApp
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968142_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_9d6dddf5f107683aa9b74350b20c4df1.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone или "видимость медиа" на Android. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple или Google при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html
https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968142_250:0:2529:1709_1400x0_80_0_0_4e4b29c02f34e47c898bf07cbc5bfac4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., google, apple iphone, forbes, google android, apple

Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp

17:30 02.12.2020 (обновлено: 18:42 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.
Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".
"Это не тот код, который присылает вам WhatsApp, когда вы устанавливаете приложение на новый телефон и регистрируетесь в нем", — пишет Доффман.
Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.
В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone или "видимость медиа" на Android. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:11РИА Наука
Мессенджер WhatsApp получил новые функции
Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.
Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple или Google при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.
Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 02:17
Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp
 
WhatsApp Inc.GoogleApple iPhoneForbesGoogle AndroidApple
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния