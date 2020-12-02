https://ria.ru/20201202/messendzher-1587388388.html
Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp
Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp
Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:30
2020-12-02T17:30
2020-12-02T18:42
whatsapp inc.
google
apple iphone
forbes
google android
apple
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Названы настройки, без которых ни в коем случае нельзя использовать WhatsApp
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор Forbes Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone или "видимость медиа" на Android. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple или Google при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., google, apple iphone, forbes, google android, apple
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Автор Forbes
Зак Доффман рассказал, какие настройки в WhatsApp
нужно изменить для безопасного пользования мессенджером.
Избежать взлома с помощью захвата СМС-аккаунта поможет "двухшаговая проверка", позволяющая ввести в приложении шестизначный код. Данную функцию можно включить, зайдя в настройки WhatsApp, а затем в "учетную запись", где будет пункт "двухшаговая проверка".
"Это не тот код, который присылает вам WhatsApp, когда вы устанавливаете приложение на новый телефон и регистрируетесь в нем", — пишет Доффман.
Даже если злоумышленник завладеет данным СМС-сообщением, ему не удастся войти в ваш аккаунт благодаря шестизначному коду, который нужно ввести дополнительно.
В приложении также лучше отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Для этого нужно зайти в настройках в раздел "чаты" и отключить пункт "автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку" на iPhone
или "видимость медиа" на Android
. Это позволит избежать автоматического скачивания файлов с вредоносным ПО на телефон.
Третий пункт настроек WhatsApp необходим для защиты конфиденциальности. Зайдите в настройки, затем "учетная запись" и "конфиденциальность". Здесь можно установить круг лиц, которые могут видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети, а также ограничить круг лиц, которые могут добавить вас в группу. Это поможет не допустить добавления вашего аккаунта в группу злоумышленниками с целью отправки вредоносных файлов на смартфон.
Автор статьи также не рекомендует владельцам iPhone использовать облачные платформы Apple
или Google
при резервном копировании данных. При таком копировании переписки пользователь теряет сквозное шифрование. К данным смогут получить доступ Apple или Google, если этого потребуют правоохранительные органы.
Историю переписки можно перенести на новый iPhone с помощью функции прямой передачи Apple. Для отключения резервного копирования на облако зайдите в настройки, затем "чаты" и "резервная копия".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>