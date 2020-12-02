https://ria.ru/20201202/mediki-1587398801.html

Беглов заявил о нехватке медиков в амбулаторном звене в Петербурге

Беглов заявил о нехватке медиков в амбулаторном звене в Петербурге

Дефицит медиков в Санкт-Петербурге больше всего ощущается в амбулаторном звене, а в стационарах в целом штаты набраны, хотя нужны медсестры и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:24

2020-12-02T18:24

2020-12-02T18:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дефицит медиков в Санкт-Петербурге больше всего ощущается в амбулаторном звене, а в стационарах в целом штаты набраны, хотя нужны медсестры и врачи-анестезиологи, рассказал губернатор города Александр Беглов."Медики работают в условиях колоссальной нагрузки. Больше всего дефицит кадров ощущается в амбулаторном звене. Если говорить о стационарах, в целом штаты набраны, есть небольшая нехватка медсестер, рентген-лаборантов, из врачебных специальностей более всего нужны врачи-анестезиологи", - рассказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы привлекаем для помощи старшекурсников медицинских вузов, это примерно 2,5 тысячи будущих врачей, они уже работают в больницах и поликлиниках", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/protivovirusnye-1587394310.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество