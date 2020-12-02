https://ria.ru/20201202/luna-1587285929.html

В РАН оценили безопасность полетов на Луну

В РАН оценили безопасность полетов на Луну

Полеты на Луну безопасны для человека при длительности порядка двух недель и условии отсутствия крупных солнечных вспышек, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:19

2020-12-02T10:19

2020-12-02T10:25

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институт космических исследований

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Полеты на Луну безопасны для человека при длительности порядка двух недель и условии отсутствия крупных солнечных вспышек, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович."Пока представляется, что полеты на Луну порядка двух недель безопасны при отсутствии крупной солнечной вспышки. И в ближайшей лунной программе речь идет, как правило, об экспедициях посещения: прилетел, эксперименты провел, оборудование починил и обратно", - сказал он.По его словам, как только человек вылетает за пределы защиты магнитного поля Земли, возрастает негативное воздействие солнечных космических лучей во время вспышек и галактического космического излучения."Свои условные плюсы и минусы есть у обоих типов космической радиации. Солнечную вспышку можно где-то переждать, в более защищенном отсеке. Поток галактических лучей слабее, но от него не спрячешься, они прошивают насквозь, а при наличии более толстых стенок еще и дополнительно генерируют более опасное вторичное излучение", - пояснил Петрукович.В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек.В 2023 году США планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.

https://ria.ru/20200625/1573478931.html

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земля, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук