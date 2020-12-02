https://ria.ru/20201202/luna-1587285929.html
В РАН оценили безопасность полетов на Луну
В РАН оценили безопасность полетов на Луну
Полеты на Луну безопасны для человека при длительности порядка двух недель и условии отсутствия крупных солнечных вспышек, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:19
2020-12-02T10:19
2020-12-02T10:25
риа наука
земля
луна
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586298353_0:385:1081:993_1400x0_80_0_0_dfdd363df38e8c33461d231302a6f20b.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Полеты на Луну безопасны для человека при длительности порядка двух недель и условии отсутствия крупных солнечных вспышек, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович."Пока представляется, что полеты на Луну порядка двух недель безопасны при отсутствии крупной солнечной вспышки. И в ближайшей лунной программе речь идет, как правило, об экспедициях посещения: прилетел, эксперименты провел, оборудование починил и обратно", - сказал он.По его словам, как только человек вылетает за пределы защиты магнитного поля Земли, возрастает негативное воздействие солнечных космических лучей во время вспышек и галактического космического излучения."Свои условные плюсы и минусы есть у обоих типов космической радиации. Солнечную вспышку можно где-то переждать, в более защищенном отсеке. Поток галактических лучей слабее, но от него не спрячешься, они прошивают насквозь, а при наличии более толстых стенок еще и дополнительно генерируют более опасное вторичное излучение", - пояснил Петрукович.В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек.В 2023 году США планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.
https://ria.ru/20200625/1573478931.html
земля
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586298353_0:284:1081:1094_1400x0_80_0_0_e94df38075d3219beea05d3c4d465e3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Полеты на Луну
безопасны для человека при длительности порядка двух недель и условии отсутствия крупных солнечных вспышек, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН
Анатолий Петрукович.
"Пока представляется, что полеты на Луну порядка двух недель безопасны при отсутствии крупной солнечной вспышки. И в ближайшей лунной программе речь идет, как правило, об экспедициях посещения: прилетел, эксперименты провел, оборудование починил и обратно", - сказал он.
По его словам, как только человек вылетает за пределы защиты магнитного поля Земли
, возрастает негативное воздействие солнечных космических лучей во время вспышек и галактического космического излучения.
"Свои условные плюсы и минусы есть у обоих типов космической радиации. Солнечную вспышку можно где-то переждать, в более защищенном отсеке. Поток галактических лучей слабее, но от него не спрячешься, они прошивают насквозь, а при наличии более толстых стенок еще и дополнительно генерируют более опасное вторичное излучение", - пояснил Петрукович.
В 1968-1972 годах девять американских кораблей "Аполлон" слетали к Луне. Длительность полетов составляла от 6 до 12 суток. При этом в шести миссиях астронавты высаживались на поверхность Луны, всего на ней побывали 12 человек.
В 2023 году США
планируют облететь Луну на корабле Orion с экипажем, продолжительность миссии – 10 суток. В 2024 году намечается месячный полет Orion с высадкой двух астронавтов на Луну и их пребыванием на поверхности в течение 7 дней.
В 2029 году Россия предполагает запустить к Луне корабль "Орел" с экипажем, а в 2030 году осуществить там высадку космонавтов.