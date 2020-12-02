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Биография Сергея Куликова
Биография Сергея Куликова
Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:50
2020-12-02T19:50
справки
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Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).Окончил Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, а также МГТУ им. Н.Э. Баумана. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.В 1994-2000 годах проходил службу в Вооруженных силах России.В 2000-2001 годах работал в компании "Промэкспорт".В 2001-2008 годах работал в "Рособоронэкспорте".С 2008 по 2009 год был заместителем руководителя аппарата – помощником генерального директора Госкорпорации "Ростехнологии".В 2009-2013 годы работал в должности руководителя аппарата генерального директора Госкорпорации "Ростех".В 2013-2016 годы занимал пост исполнительного директора Госкорпорации "Ростех".В 2014-2015 годы был генеральным директором ООО "РТ-Развитие бизнеса".В 2014-2015 годы – председатель совета директоров ООО "РТ-ГР".C 2015 года – индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации Ростех. Член правления Государственной корпорации Ростех. В июне 2018 года был назначен первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. 2 декабря 2020 года президент России Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Биография Сергея Куликова

19:50 02.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов
Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
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Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
Окончил Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, а также МГТУ им. Н.Э. Баумана. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
В 1994-2000 годах проходил службу в Вооруженных силах России.
В 2000-2001 годах работал в компании "Промэкспорт".
В 2001-2008 годах работал в "Рособоронэкспорте".
С 2008 по 2009 год был заместителем руководителя аппарата – помощником генерального директора Госкорпорации "Ростехнологии".
В 2009-2013 годы работал в должности руководителя аппарата генерального директора Госкорпорации "Ростех".
В 2013-2016 годы занимал пост исполнительного директора Госкорпорации "Ростех".
В 2014-2015 годы был генеральным директором ООО "РТ-Развитие бизнеса".
В 2014-2015 годы – председатель совета директоров ООО "РТ-ГР".
C 2015 года – индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации Ростех. Член правления Государственной корпорации Ростех.
В июне 2018 года был назначен первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.
2 декабря 2020 года президент России Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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