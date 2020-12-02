https://ria.ru/20201202/kulikov-1587413844.html

Биография Сергея Куликова

Биография Сергея Куликова

Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:50

2020-12-02T19:50

2020-12-02T19:50

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Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).Окончил Военный университет Министерства обороны РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, а также МГТУ им. Н.Э. Баумана. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.В 1994-2000 годах проходил службу в Вооруженных силах России.В 2000-2001 годах работал в компании "Промэкспорт".В 2001-2008 годах работал в "Рособоронэкспорте".С 2008 по 2009 год был заместителем руководителя аппарата – помощником генерального директора Госкорпорации "Ростехнологии".В 2009-2013 годы работал в должности руководителя аппарата генерального директора Госкорпорации "Ростех".В 2013-2016 годы занимал пост исполнительного директора Госкорпорации "Ростех".В 2014-2015 годы был генеральным директором ООО "РТ-Развитие бизнеса".В 2014-2015 годы – председатель совета директоров ООО "РТ-ГР".C 2015 года – индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации Ростех. Член правления Государственной корпорации Ростех. В июне 2018 года был назначен первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. 2 декабря 2020 года президент России Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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