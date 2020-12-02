https://ria.ru/20201202/rosnano-1587397336.html

"Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов

"Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:15

2020-12-02T18:15

2020-12-03T01:47

сергей куликов

фонд развития промышленности

михаил мишустин

фонд "сколково"

экономика

роснано

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587403387_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3305a391a61e9fa2ead91a108ab74505.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить "Роснано"."Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — "Роснано". Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", — обратился к Куликову президент.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, оно сформирует крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа и передаст под его управление "Корпорацию МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.Как подчеркнул Путин, в целом с момента создания госкорпорацией сделано немало, но есть и проблемные вопросы."В 38 субъектах создано и функционирует 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тысяч человек", — сказал глава государства.Он отметил, что работа "Роснано" охватывает 12 отраслей — сквозные технологии применяются практически во всей экономике, в частности, в таких секторах, как металлообработка, химическая индустрия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, телекоммуникации, строительные и промышленные материалы, биотехнологии. Важнейшим направлением Путин также назвал "оборонку".В свою очередь, Куликов перечислил ближайшие задачи на предложенном посту: переводить идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла с сервисом, масштабировать экспериментальные производства до промышленного уровня."Нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Я считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. У нас сегодня от пяти до десяти лет срок получения нового материала, его можно сократить до двух-трех лет, то есть до модельных и натурных испытаний все рассчитать в математике", — добавил он, подчеркнув, что сегодняшние вычислительные мощности позволяют России это сделать.

https://ria.ru/20200627/1573553801.html

https://ria.ru/20201119/pandemiya-1585354955.html

https://ria.ru/20200711/1574205565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин назначил главой "Роснано" Сергея Куликова Владимир Путин предложил назначить главой "Роснано" первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Сейчас эту должность занимает Чубайс. 2020-12-02T18:15 true PT0M26S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, фонд развития промышленности, михаил мишустин, фонд "сколково", экономика, роснано, владимир путин