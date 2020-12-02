https://ria.ru/20201202/rosnano-1587397336.html
"Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов
"Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов
Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:15
2020-12-02T18:15
2020-12-03T01:47
сергей куликов
фонд развития промышленности
михаил мишустин
фонд "сколково"
экономика
роснано
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить "Роснано"."Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — "Роснано". Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", — обратился к Куликову президент.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, оно сформирует крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа и передаст под его управление "Корпорацию МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.Как подчеркнул Путин, в целом с момента создания госкорпорацией сделано немало, но есть и проблемные вопросы."В 38 субъектах создано и функционирует 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тысяч человек", — сказал глава государства.Он отметил, что работа "Роснано" охватывает 12 отраслей — сквозные технологии применяются практически во всей экономике, в частности, в таких секторах, как металлообработка, химическая индустрия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, телекоммуникации, строительные и промышленные материалы, биотехнологии. Важнейшим направлением Путин также назвал "оборонку".В свою очередь, Куликов перечислил ближайшие задачи на предложенном посту: переводить идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла с сервисом, масштабировать экспериментальные производства до промышленного уровня."Нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Я считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. У нас сегодня от пяти до десяти лет срок получения нового материала, его можно сократить до двух-трех лет, то есть до модельных и натурных испытаний все рассчитать в математике", — добавил он, подчеркнув, что сегодняшние вычислительные мощности позволяют России это сделать.
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Путин назначил главой "Роснано" Сергея Куликова
Владимир Путин предложил назначить главой "Роснано" первого зампредседателя коллегии ВПК Сергея Куликова. Сейчас эту должность занимает Чубайс.
2020-12-02T18:15
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РИА Новости
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сергей куликов, фонд развития промышленности, михаил мишустин, фонд "сколково", экономика, роснано, владимир путин
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым
и предложил ему возглавить "Роснано
".
"Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — "Роснано". Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", — обратился к Куликову президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин
объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, оно сформирует крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа
и передаст под его управление "Корпорацию МСП
", Российский экспортный центр
, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда: "Сколково"
, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности
.
Как подчеркнул Путин, в целом с момента создания госкорпорацией сделано немало, но есть и проблемные вопросы.
"В 38 субъектах создано и функционирует 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тысяч человек", — сказал глава государства.
Он отметил, что работа "Роснано" охватывает 12 отраслей — сквозные технологии применяются практически во всей экономике, в частности, в таких секторах, как металлообработка, химическая индустрия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, телекоммуникации, строительные и промышленные материалы, биотехнологии. Важнейшим направлением Путин также назвал "оборонку".
В свою очередь, Куликов перечислил ближайшие задачи на предложенном посту: переводить идеи в продукты, продажи — в контракты жизненного цикла с сервисом, масштабировать экспериментальные производства до промышленного уровня.
"Нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Я считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. У нас сегодня от пяти до десяти лет срок получения нового материала, его можно сократить до двух-трех лет, то есть до модельных и натурных испытаний все рассчитать в математике", — добавил он, подчеркнув, что сегодняшние вычислительные мощности позволяют России это сделать.