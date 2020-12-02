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Депутат назвал позицию Турции по Крыму политической игрой
Депутат назвал позицию Турции по Крыму политической игрой
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной "крымской платформы" по... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:54
2020-12-02T19:54
дмитрий кулеба
руслан бальбек
мевлют чавушоглу
георгий мурадов
франция
германия
турция
республика крым
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной "крымской платформы" по возвращению контроля над полуостровом ничего не значащим обещанием и политической игрой.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности."По так называемой "крымской платформе" Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция кует железо, пока горячо: обещает все, что угодно, ведь, как известно, обещания - это самое простое, чем можно доставить партнеру радость. Все это не более, чем политическая игра", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, Турция как политический игрок использует Украину как "дойную корову", заключая выгодные для себя контракты, но при этом абсолютно не разделяя украинскую концепцию о конфликте с Россией.Ранее Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201122/belogvardeytsy-1585818974.html
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дмитрий кулеба, руслан бальбек, мевлют чавушоглу, георгий мурадов, франция, германия, турция, республика крым, оон, сша

Депутат назвал позицию Турции по Крыму политической игрой

19:54 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной "крымской платформы" по возвращению контроля над полуостровом ничего не значащим обещанием и политической игрой.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.
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"По так называемой "крымской платформе" Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция кует железо, пока горячо: обещает все, что угодно, ведь, как известно, обещания - это самое простое, чем можно доставить партнеру радость. Все это не более, чем политическая игра", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, Турция как политический игрок использует Украину как "дойную корову", заключая выгодные для себя контракты, но при этом абсолютно не разделяя украинскую концепцию о конфликте с Россией.
Ранее Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий КулебаРуслан БальбекМевлют ЧавушоглуГеоргий МурадовФранцияГерманияТурцияРеспублика КрымООНСША
 
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