Депутат назвал позицию Турции по Крыму политической игрой
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал поддержку Турцией создаваемой украинскими властями международной "крымской платформы" по возвращению контроля над полуостровом ничего не значащим обещанием и политической игрой.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.
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"По так называемой "крымской платформе" Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция кует железо, пока горячо: обещает все, что угодно, ведь, как известно, обещания - это самое простое, чем можно доставить партнеру радость. Все это не более, чем политическая игра", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".