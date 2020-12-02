https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587265722.html

Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19

Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T04:38

2020-12-02T04:38

2020-12-02T04:38

распространение нового коронавируса

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

новосибирск

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице.Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи."При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться", — отметил он.Онищенко подчеркнул, что, если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.Ранее в Росздравнадзоре пообещали проверить информацию про оставленного без медпомощи пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html

https://ria.ru/20201128/sovety-1586750539.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, новосибирск, общество