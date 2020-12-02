https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587265722.html
Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19
Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T04:38
2020-12-02T04:38
2020-12-02T04:38
распространение нового коронавируса
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
новосибирск
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице.Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи."При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться", — отметил он.Онищенко подчеркнул, что, если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.Ранее в Росздравнадзоре пообещали проверить информацию про оставленного без медпомощи пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html
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россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, новосибирск, общество