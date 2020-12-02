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Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19
Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T04:38
2020-12-02T04:38
распространение нового коронавируса
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
новосибирск
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице.Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи."При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться", — отметил он.Онищенко подчеркнул, что, если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.Ранее в Росздравнадзоре пообещали проверить информацию про оставленного без медпомощи пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, новосибирск, общество

Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19

04:38 02.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице.
"Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека. То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация, — пояснил Онищенко.
Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи.
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"При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все "за" и "против" и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться", — отметил он.
Онищенко подчеркнул, что, если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.
Ранее в Росздравнадзоре пообещали проверить информацию про оставленного без медпомощи пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоНовосибирскОбщество
 
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