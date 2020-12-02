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"Даже в легкой форме": биолог раскрыла неожиданное последствие COVID-19
"Даже в легкой форме": биолог раскрыла неожиданное последствие COVID-19
Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:17
2020-12-02T05:33
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме."Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость", - добавила Баранова.По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены."Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались", - сказала Баранова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

"Даже в легкой форме": биолог раскрыла неожиданное последствие COVID-19

03:17 02.12.2020 (обновлено: 05:33 02.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.
"Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сказала она.
"Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость", - добавила Баранова.
По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены.
"Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались", - сказала Баранова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач делает УЗИ пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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