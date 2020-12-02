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Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции
Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции
Совет Федерации поддержал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:35
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конституция рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации поддержал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.В июле в Основной закон внесли поправки, предусматривающие, что не соответствующие ему международные договоры не подлежат применению. После этого специалисты разработали пакет проектов.В него вошли пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.Ранее профильные комитеты верхней палаты парламента поддержали документы и рекомендовали одобрить их.Законы поступают на подпись президенту.
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конституция рф, совет федерации рф, политика

Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

10:35 02.12.2020 (обновлено: 10:52 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации поддержал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.
В июле в Основной закон внесли поправки, предусматривающие, что не соответствующие ему международные договоры не подлежат применению. После этого специалисты разработали пакет проектов.
В него вошли пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Ранее профильные комитеты верхней палаты парламента поддержали документы и рекомендовали одобрить их.
Законы поступают на подпись президенту.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 14:38
Госдума поддержала поправки в Семейный кодекс о приоритете Конституции
 
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