https://ria.ru/20201202/konstitutsiya-1587289334.html

Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Совет Федерации поддержал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:35

2020-12-02T10:35

2020-12-02T10:52

конституция рф

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации поддержал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.В июле в Основной закон внесли поправки, предусматривающие, что не соответствующие ему международные договоры не подлежат применению. После этого специалисты разработали пакет проектов.В него вошли пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.Ранее профильные комитеты верхней палаты парламента поддержали документы и рекомендовали одобрить их.Законы поступают на подпись президенту.

https://ria.ru/20201126/gosduma-1586446983.html

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конституция рф, совет федерации рф, политика