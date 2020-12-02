https://ria.ru/20201202/karantin-1587405558.html

Беглов рассказал о работе школ и детских садов в Петербурге

Беглов рассказал о работе школ и детских садов в Петербурге

Еще ни одна школа или детский сад в Петербурге не были полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, но у родителей при желании всегда есть возможность... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:03

2020-12-02T19:03

2020-12-02T19:03

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коронавирус в россии

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коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще ни одна школа или детский сад в Петербурге не были полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, но у родителей при желании всегда есть возможность перевести детей на дистанционное обучение, заявил губернатор города Александр Беглов."То, что касается школ и детских садов, мы работаем в рабочем режиме, если есть какие-то симптомы заболевания, то естественно на сегодняшний день мы закрываем класс. Но у нас нет еще закрытия ни одной школы или целого детского садика. В принципе хотел бы отметить наших воспитателей, учителей, что они делают все возможное, чтобы соблюдались меры безопасности", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".При этом, отметил он, у родителей всегда есть выбор, водить детей в школу или перевести на дистанционное обучение."Если кто-то считает, что не надо по каким-то причинам посещать школу, то у них есть возможность перейти на дистанционное обучение. Это не значит, что их учитель будет проводить это дистанционное обучение. Мы привлекли соответствующих студентов вузов, других учителей по тем же самым программам, по которым сейчас учатся в школах. Поэтому всегда есть у родителей выбор - либо ребенка отводят в школу, либо он учится дистанционно", - сказал губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/uzhestochenie-1587394118.html

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