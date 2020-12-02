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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587329652.html
Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим
Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:31
2020-12-02T13:31
ситуация в нагорном карабахе
касым-жомарт токаев
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе". "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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касым-жомарт токаев, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим

13:31 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
Военная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.

"Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента (России) Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - сказал Токаев в среду в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе". "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеКасым-Жомарт ТокаевНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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