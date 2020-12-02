Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.
"Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента (России) Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - сказал Токаев в среду в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.
По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе". "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.