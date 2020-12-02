https://ria.ru/20201202/karabakh-1587329652.html

Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим

Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:31

2020-12-02T13:31

2020-12-02T13:31

ситуация в нагорном карабахе

касым-жомарт токаев

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе". "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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касым-жомарт токаев, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире