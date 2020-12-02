https://ria.ru/20201202/kapremont-1587402315.html
В Ленобласти завершены почти 75% работ по капремонту жилья
В Ленобласти завершены почти 75% работ по капремонту жилья
В Ленинградской области на сегодняшний день завершены почти 75% работ по капитальному ремонту жилья, запланированных на 2020 год, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:44
2020-12-02T18:44
2020-12-02T18:44
ленинградская область
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. В Ленинградской области на сегодняшний день завершены почти 75% работ по капитальному ремонту жилья, запланированных на 2020 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."Фонд капитального ремонта Ленинградской области готовится к завершению работ, запланированных на текущий год. Всего в краткосрочном плане на 2020 год был капитальный ремонт 695 многоквартирных домов, а также 1247 других видов работ (1050 строительно-монтажных и 197 — проектно-сметных). На сегодняшний день 932 вида работ полностью завершены", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что среди них: работы по замене лифтов, капитальному ремонту фасадов, кровель, инженерных систем: отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. По ряду работ завершается процедура приема исполнительной документации. Практически все оставшиеся задачи находятся на финальной стадии исполнения."Важно, что на все работы в рамках капитального ремонта подрядчик предоставляет 5-летнюю гарантию", — прокомментировала итоги первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Кайянен.
https://ria.ru/20201123/gazoprovod-1585934538.html
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ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости.
В Ленинградской области
на сегодняшний день завершены почти 75% работ по капитальному ремонту жилья, запланированных на 2020 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Фонд капитального ремонта Ленинградской области готовится к завершению работ, запланированных на текущий год. Всего в краткосрочном плане на 2020 год был капитальный ремонт 695 многоквартирных домов, а также 1247 других видов работ (1050 строительно-монтажных и 197 — проектно-сметных). На сегодняшний день 932 вида работ полностью завершены", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что среди них: работы по замене лифтов, капитальному ремонту фасадов, кровель, инженерных систем: отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. По ряду работ завершается процедура приема исполнительной документации. Практически все оставшиеся задачи находятся на финальной стадии исполнения.
"Важно, что на все работы в рамках капитального ремонта подрядчик предоставляет 5-летнюю гарантию", — прокомментировала итоги первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Кайянен.