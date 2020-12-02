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Ленинградская область
https://ria.ru/20201202/granty-1587402599.html
Власти Ленобласти за 2020 год выдали 48 различных фермерских грантов
Власти Ленобласти за 2020 год выдали 48 различных фермерских грантов
Власти Ленинградской области в текущем году выдали 48 различных фермерских грантов на общую сумму 192,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:45
2020-12-02T18:45
ленинградская область
сланцевский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в текущем году выдали 48 различных фермерских грантов на общую сумму 192,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."В частности, фермеры Сланцевском района, занимающиеся мясным скотоводством, получили гранты на сумму около 15 миллионов рублей. Данные средства пошли на покупку племенного поголовья, закупку техники и оборудования для кормопроизводства и строительство навесов для кормов. Так, пять фермеров района приобрели 114 голов животных пород блэк ангус, герефордов, шароле в рамках программы "Агростартап" и "Ленинградский гектар". Сейчас завершается поставка молодых телочек и быков в хозяйства", — рассказал собеседник агентства.По его словам, также в 2020 году в Ленинградской области победители конкурсных отборов получили 18 грантов областной программы "Ленинградский гектар" и девять грантов "Агростартап" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Ожидается, что по итогам 2020 года производство говядины в Ленинградской области составит 29 тысяч тонн, мясное поголовье скота — более шести тысяч голов", - заключили в пресс-службе.
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сланцевский район, ленинградская область

Власти Ленобласти за 2020 год выдали 48 различных фермерских грантов

18:45 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в текущем году выдали 48 различных фермерских грантов на общую сумму 192,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"В частности, фермеры Сланцевском района, занимающиеся мясным скотоводством, получили гранты на сумму около 15 миллионов рублей. Данные средства пошли на покупку племенного поголовья, закупку техники и оборудования для кормопроизводства и строительство навесов для кормов. Так, пять фермеров района приобрели 114 голов животных пород блэк ангус, герефордов, шароле в рамках программы "Агростартап" и "Ленинградский гектар". Сейчас завершается поставка молодых телочек и быков в хозяйства", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, также в 2020 году в Ленинградской области победители конкурсных отборов получили 18 грантов областной программы "Ленинградский гектар" и девять грантов "Агростартап" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Ожидается, что по итогам 2020 года производство говядины в Ленинградской области составит 29 тысяч тонн, мясное поголовье скота — более шести тысяч голов", - заключили в пресс-службе.
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