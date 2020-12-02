https://ria.ru/20201202/gossovet-1587287613.html

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о Госсовете. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:28

2020-12-02T10:28

2020-12-02T10:29

совет федерации рф

государственный совет рф

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о Госсовете.Документ был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20201111/klishas-1584085731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, государственный совет рф, политика