https://ria.ru/20201202/gossluzhaschie-1587337380.html

Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:58

2020-12-02T13:58

2020-12-02T13:58

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года.Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке отмечается, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.

https://ria.ru/20201202/sovfed-1587334910.html

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совет федерации рф, общество