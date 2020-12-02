https://ria.ru/20201202/gossluzhaschie-1587337380.html
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:58
2020-12-02T13:58
2020-12-02T13:58
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года.Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке отмечается, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.
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