СНБ Армении сочла погромы в Ереване попыткой захвата власти
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьер-министра.
В заявлении, размещенном на сайте СНБ, указывается, что "значительная часть" участников беспорядков "были сторонниками второго президента Армении Роберта Кочаряна, членами партии "Дашнакцутюн" и Республиканской партии Армении, инициативы "Воля", общественной организации "Альтернатива", фигурантами различных резонансных уголовных дел".
"Вышеизложенное дает основание делать разумные утверждения, что реальным мотивом участия указанных лиц в массовых беспорядках был не исход арцахской (Арцах - самоназвание Карабаха - ред.) войны, а содействие насильственному свержению конституционного строя и захвату власти, а также хищению имущества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении пресс-центра СНБ.
Ранее в ведомстве заявили, что в связи с событиями 10 ноября было возбуждено уголовное дело по статьям "массовые беспорядки", "публичные призывы к захвату власти", "принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или угрозы применения к совершению или не совершению какого-либо действия". По делу проходят около 50 человек, 18 из них арестованы.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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