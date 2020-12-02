https://ria.ru/20201202/erevan-1587306516.html

СНБ Армении сочла погромы в Ереване попыткой захвата власти

СНБ Армении сочла погромы в Ереване попыткой захвата власти

Служба национальной безопасности Армении считает, что погромы в Ереване 10 ноября были совершены с "целью содействия незаконному свержению конституционного... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:53

2020-12-02T11:53

2020-12-02T11:53

дашнакцутюн

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении считает, что погромы в Ереване 10 ноября были совершены с "целью содействия незаконному свержению конституционного строя и захвату власти".В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьер-министра.В заявлении, размещенном на сайте СНБ, указывается, что "значительная часть" участников беспорядков "были сторонниками второго президента Армении Роберта Кочаряна, членами партии "Дашнакцутюн" и Республиканской партии Армении, инициативы "Воля", общественной организации "Альтернатива", фигурантами различных резонансных уголовных дел".Ранее в ведомстве заявили, что в связи с событиями 10 ноября было возбуждено уголовное дело по статьям "массовые беспорядки", "публичные призывы к захвату власти", "принуждение президента, Национального собрания, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или угрозы применения к совершению или не совершению какого-либо действия". По делу проходят около 50 человек, 18 из них арестованы.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html

https://ria.ru/20201129/sarkisyan-1586841984.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире