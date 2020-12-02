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Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников до окончания второй четверти. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:54
2020-12-02T17:54
2020-12-02T19:13
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников до окончания второй четверти.В середине ноября власти столицы приняли решение о том, что учащиеся 6-11 классов останутся на удаленке до 6 декабря.Как отмечал Собянин, дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19: школьники меньше болеют сами и реже заражают пожилых родственников.Ранее в столице до 15 января продлили ограничения, действующие из-за пандемии коронавируса. К этим мерам относится режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний. Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 5191 новый случай коронавируса (накануне было 6524). Госпитализировали 1570 горожан, на ИВЛ в столичных больницах остаются 425 пациентов. Выздоровели 6575 человек, врачам не удалось спасти 75 пациентов.Общее число случаев коронавируса в России достигло 2 347 401. С 13 ноября в Москве действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников до окончания второй четверти.
В середине ноября власти столицы приняли решение о том, что учащиеся 6-11 классов останутся на удаленке до 6 декабря.
Как отмечал Собянин, дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19: школьники меньше болеют сами и реже заражают пожилых родственников.
Ранее в столице до 15 января продлили ограничения, действующие из-за пандемии коронавируса. К этим мерам относится режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционка" как минимум для 30% сотрудников компаний. Кроме того, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 5191 новый случай коронавируса (накануне было 6524). Госпитализировали 1570 горожан, на ИВЛ в столичных больницах остаются 425 пациентов. Выздоровели 6575 человек, врачам не удалось спасти 75 пациентов.
Общее число случаев коронавируса в России достигло 2 347 401.
С 13 ноября в Москве действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.