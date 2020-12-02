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Совет Федерации одобрил бюджет на 2021-2023 годы
Совет Федерации одобрил бюджет на 2021-2023 годы
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:01
2020-12-02T15:15
валентина матвиенко
антон силуанов
алексей кудрин
urals
опек
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.Документ сенаторам представили министр финансов Антон Силуанов и аудитор Андрей Батуркин, заменивший заболевшего коронавирусом главу Счетной палаты Алексея Кудрина.Закон о бюджете основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. По нему, российская экономика в 2021 году будет расти на 3,3 процента, в 2022-м — на 3,4, а в 2023-м — на три процента.Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,5 триллиона рублей в 2021 году, 124,2 триллиона в 2022-м и 132,8 триллиона в 2023-м, инфляции не выше 3,7 процента в 2021-м и не выше четырех процентов в 2022-2023 годах.Предполагается, что доходы вырастут с 18,8 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,3 триллиона в 2023 году. Расходы — с 21,52 триллиона рублей до 21,8 триллиона и 23,67 триллиона рублей.В итоге образуется дефицит бюджета в 2,4 процента ВВП в 2021 году, один процент в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м.На 2021 год также смягчили бюджетное правило, которое предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В этом году она составляет 42,4 доллара за баррель, в 2021-м — 43,3 доллара, в 2022-м — 44,2, в 2023-м — 45 при прогнозе среднегодовой цены в 45,3, 46,6 и 47,5 доллара за баррель соответственно. При падении цен накопления расходуются.Сейчас объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы бюджета, определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно. Принятый закон увеличивает эту сумму до 1,46 триллиона рублей в 2021 году.Предельный уровень расходов бюджета рассчитывается по специальной формуле, в которой учитываются цены на нефть, а также прогнозируемые объемы ее добычи и курс рубля. В 2021 году базовым будет считаться объем добычи до сделки ОПЕК+. По ее условиям Россия должна постепенно сокращать этот параметр с уровня в 11 миллионов баррелей в сутки. В ноябре целевой показатель — девять миллионов баррелей.При учете прежних объемов образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.В 2022-2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния."Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируют покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в сумме 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022-м и 2,4 триллиона в 2023 году.На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложен 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,5 триллиона рублей, 2022-го — 12,6 триллиона, 2023-го — 13,5 триллиона.В резервы дополнительные доходы от нефти и газа поступают с задержкой: в 2022 году на них закупят валюту, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023-м все приобретенное за год зачислится в фонд.
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валентина матвиенко, антон силуанов, алексей кудрин, urals, опек, экономика, совет федерации рф

Совет Федерации одобрил бюджет на 2021-2023 годы

13:01 02.12.2020 (обновлено: 15:15 02.12.2020)
 
© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации 2 декабря 2020 года
Заседание Совета Федерации 2 декабря 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Совет Федерации РФ
Заседание Совета Федерации 2 декабря 2020 года
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Документ сенаторам представили министр финансов Антон Силуанов и аудитор Андрей Батуркин, заменивший заболевшего коронавирусом главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
Закон о бюджете основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. По нему, российская экономика в 2021 году будет расти на 3,3 процента, в 2022-м — на 3,4, а в 2023-м — на три процента.
Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,5 триллиона рублей в 2021 году, 124,2 триллиона в 2022-м и 132,8 триллиона в 2023-м, инфляции не выше 3,7 процента в 2021-м и не выше четырех процентов в 2022-2023 годах.
Предполагается, что доходы вырастут с 18,8 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,3 триллиона в 2023 году. Расходы — с 21,52 триллиона рублей до 21,8 триллиона и 23,67 триллиона рублей.
В итоге образуется дефицит бюджета в 2,4 процента ВВП в 2021 году, один процент в 2022-м и 1,1 процента в 2023-м.
На 2021 год также смягчили бюджетное правило, которое предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В этом году она составляет 42,4 доллара за баррель, в 2021-м — 43,3 доллара, в 2022-м — 44,2, в 2023-м — 45 при прогнозе среднегодовой цены в 45,3, 46,6 и 47,5 доллара за баррель соответственно. При падении цен накопления расходуются.
Сейчас объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы бюджета, определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно. Принятый закон увеличивает эту сумму до 1,46 триллиона рублей в 2021 году.
Предельный уровень расходов бюджета рассчитывается по специальной формуле, в которой учитываются цены на нефть, а также прогнозируемые объемы ее добычи и курс рубля. В 2021 году базовым будет считаться объем добычи до сделки ОПЕК+. По ее условиям Россия должна постепенно сокращать этот параметр с уровня в 11 миллионов баррелей в сутки. В ноябре целевой показатель — девять миллионов баррелей.
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"Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируют покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в сумме 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022-м и 2,4 триллиона в 2023 году.
На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложен 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,5 триллиона рублей, 2022-го — 12,6 триллиона, 2023-го — 13,5 триллиона.
В резервы дополнительные доходы от нефти и газа поступают с задержкой: в 2022 году на них закупят валюту, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023-м все приобретенное за год зачислится в фонд.
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