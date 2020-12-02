https://ria.ru/20201202/basta-1587321190.html

Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты

Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты

Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:58

2020-12-02T12:58

2020-12-02T14:45

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты в Ледовом дворце."За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор", — сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Комитет по культуре Петербурга сообщал, что проведет дополнительную проверку из-за сообщений в соцсетях.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов.

https://ria.ru/20201201/perepalka-1587256663.html

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество