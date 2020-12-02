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Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты
Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты
Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:58
2020-12-02T14:45
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты в Ледовом дворце."За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор", — сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Комитет по культуре Петербурга сообщал, что проведет дополнительную проверку из-за сообщений в соцсетях.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество

Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты

12:58 02.12.2020 (обновлено: 14:45 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Ирина Мотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты в Ледовом дворце.
"За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю комитета по культуре Санкт‑Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор", — сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Комитет по культуре Петербурга сообщал, что проведет дополнительную проверку из-за сообщений в соцсетях.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 23:44
Баста и Шнуров обменялись оскорблениями из-за концерта в Петербурге
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургОбщество
 
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