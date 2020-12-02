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Алиев учредил День победы в Азербайджане
Алиев учредил День победы в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:34
2020-12-02T14:09
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы государства.Двадцать седьмого сентября этого года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось соглашение от 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане соглашение назвали капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
нагорный карабах
азербайджан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев учредил День победы в Азербайджане

12:34 02.12.2020 (обновлено: 14:09 02.12.2020)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Читать ria.ru в
БАКУ, 2 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы государства.
Двадцать седьмого сентября этого года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось соглашение от 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане соглашение назвали капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Нагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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