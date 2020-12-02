https://ria.ru/20201202/azerbaydzhan-1587316226.html
Алиев учредил День победы в Азербайджане
Алиев учредил День победы в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:34
2020-12-02T12:34
2020-12-02T14:09
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582530418_0:76:1899:1145_1400x0_80_0_0_bf2abbe83f9fd33abc8bb41ce235727e.jpg
БАКУ, 2 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы государства.Двадцать седьмого сентября этого года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось соглашение от 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане соглашение назвали капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582530418_151:0:1839:1266_1400x0_80_0_0_ae303c2d4ca3b61628a4fdc91f13762e.jpg
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-12-02T12:34
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире