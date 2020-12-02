https://ria.ru/20201202/azerbaydzhan-1587316226.html

Алиев учредил День победы в Азербайджане

Алиев учредил День победы в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:34

2020-12-02T12:34

2020-12-02T14:09

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября — Днем победы в республике, сообщила пресс-служба главы государства.Двадцать седьмого сентября этого года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось соглашение от 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане соглашение назвали капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-12-02T12:34 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире