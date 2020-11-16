https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:36
2020-11-16T20:36
2020-11-16T20:44
миротворцы
инфографика
региональные конфликты
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584903436_1:0:1999:1124_1400x0_80_0_0_6ba13ba3db1c82ea8c456352ee5241b7.png
Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие будут контролировать ситуацию вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на протяжении пяти лет. В дальнейшем стороны могут отказаться от посредничества России. Смотрите в инфографике Ria.ru, где разместят российские наблюдательные посты, мотострелковые бригады и командный пункт.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584903436_199:0:1698:1124_1400x0_80_0_0_20c308e803dc64b43f0f888afc711708.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миротворцы, инфографика, региональные конфликты, россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире