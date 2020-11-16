https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент

Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:36

2020-11-16T20:36

2020-11-16T20:44

миротворцы

инфографика

региональные конфликты

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584903436_1:0:1999:1124_1400x0_80_0_0_6ba13ba3db1c82ea8c456352ee5241b7.png

Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие будут контролировать ситуацию вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на протяжении пяти лет. В дальнейшем стороны могут отказаться от посредничества России. Смотрите в инфографике Ria.ru, где разместят российские наблюдательные посты, мотострелковые бригады и командный пункт.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миротворцы, инфографика, региональные конфликты, россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире