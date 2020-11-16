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https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:36
2020-11-16T20:44
миротворцы
инфографика
региональные конфликты
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
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Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие будут контролировать ситуацию вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на протяжении пяти лет. В дальнейшем стороны могут отказаться от посредничества России. Смотрите в инфографике Ria.ru, где разместят российские наблюдательные посты, мотострелковые бригады и командный пункт.
россия
нагорный карабах
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миротворцы, инфографика, региональные конфликты, россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент

20:36 16.11.2020 (обновлено: 20:44 16.11.2020)
 
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Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ночь на 10 ноября, предусматривает ввод в регион российских миротворцев. Наши военнослужащие будут контролировать ситуацию вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора на протяжении пяти лет. В дальнейшем стороны могут отказаться от посредничества России. Смотрите в инфографике Ria.ru, где разместят российские наблюдательные посты, мотострелковые бригады и командный пункт.
 
ИнфографикаМиротворцыРегиональные конфликтыРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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