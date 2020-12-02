https://ria.ru/20201202/armeniya-1587381381.html

В Армении отменили запрет на митинги

В Армении отменили запрет на митинги

Решение правительства Армении об отмене запретов на митинги и особого режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения вступило в силу, сообщается РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:59

2020-12-02T16:59

2020-12-02T16:59

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Решение правительства Армении об отмене запретов на митинги и особого режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения вступило в силу, сообщается на сайте кабмина."Признать утратившими силу главы третий и четвертый и пункт 15 решения правительства Республики Армения от 27 сентября об объявлении военного положения", - говорится в постановлении кабмина, текст которого размещен на правительственном сайте. Отмечается, что постановление вступает в силу с момента опубликования.В среду руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян сообщил, что речь идет об отмене ограничений на организацию, проведение и участие в собраниях и забастовках, обнародование передач в СМИ, особого режима въезда и выезда из страны.Ранее Административный суд снял запрет на проведение митингов, а Конституционный суд - "публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.)".КС приостановил также действие пункта решения о введении с 27 сентября военного положения, согласно которому запрещается "обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности".Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/armeniya-1587321606.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире