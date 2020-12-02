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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html
Путин отметил мужество Пашиняна при принятии решения по Карабаху
Путин отметил мужество Пашиняна при принятии решения по Карабаху
Руководство Армении было вынуждено принять очень сложные, но необходимые для народа решения, они болезненные и требовали большого личного мужество от... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:45
2020-12-02T14:09
никол пашинян
одкб
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
армения
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Руководство Армении было вынуждено принять очень сложные, но необходимые для народа решения, они болезненные и требовали большого личного мужество от премьер-министра Никола Пашиняна, важно в этой ситуации поддержать премьера и его команду, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории. И руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер-министр вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но еще раз подчеркну: необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра", - сказал Путин в среду на заседании сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло по видеосвязи.Он подчеркнул, что это очевидно, и каждый из присутствующих на сегодняшней встрече понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода."Он (премьер Армении) эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20201202/erevan-1587306516.html
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Путин: "Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас"
Руководство Армении было вынуждено принять очень сложные, но необходимые для народа решения, они болезненные и требовали большого личного мужество от премьер-министра Никола Пашиняна, важно в этой ситуации поддержать премьера и его команду, заявил президент России Владимир Путин. "Действительно, Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории. И руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер-министр вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но еще раз подчеркну: необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра", - сказал Путин в среду на заседании сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло по видеосвязи.
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никол пашинян, одкб, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире

Путин отметил мужество Пашиняна при принятии решения по Карабаху

12:45 02.12.2020 (обновлено: 14:09 02.12.2020)
 
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Руководство Армении было вынуждено принять очень сложные, но необходимые для народа решения, они болезненные и требовали большого личного мужество от премьер-министра Никола Пашиняна, важно в этой ситуации поддержать премьера и его команду, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории. И руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер-министр вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но еще раз подчеркну: необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра", - сказал Путин в среду на заседании сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло по видеосвязи.
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Он подчеркнул, что это очевидно, и каждый из присутствующих на сегодняшней встрече понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода.
"Он (премьер Армении) эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - заявил президент РФ.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОДКБНагорный КарабахВладимир ПутинАрменияВ мире
 
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