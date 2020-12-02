https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

"Продали врагу". Что предлагали Пашиняну во время войны в Карабахе

"Продали врагу". Что предлагали Пашиняну во время войны в Карабахе

Президент Азербайджана хочет побыстрее построить дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией и напоминает Еревану, что тот десятилетиями лишался прибыли, ведь... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T10:06

ситуация в нагорном карабахе

армен саркисян

российский институт стратегических исследований

обсе

андрей суздальцев

нагорный карабах

одкб

серж саргсян

азербайджан

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Азербайджана хочет побыстрее построить дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией и напоминает Еревану, что тот десятилетиями лишался прибыли, ведь транспортные коридоры прошли мимо армянской территории. Тем временем Никола Пашиняна обвиняют в предательстве. РИА Новости разбиралось, действительно ли в Баку готовы к сотрудничеству и за какие ошибки армянского премьера призывают уйти в отставку. Извлекать только выгодуВо вторник президент Азербайджана выступил с обращением к нации. Накануне в Лачинском районе подняли азербайджанский флаг — армяне покинули эту территорию. В поздравлении по данному поводу Алиев говорил о стратегической важности региона, связывающего Карабах с Арменией.Президент преподнес размещение российских миротворцев вдоль Лачинского коридора как дипломатическую победу Баку. "Коридор шириной пять километров обеспечивает безопасность и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян", — подчеркнул Алиев.Много внимания он уделил тому, как выглядит текущая ситуация с точки зрения Баку. По его словам, поражение Азербайджана в первой Карабахской войне было вызвано внутренними политическими причинами. "Те, кто вел борьбу, продали врагу Лачин, Шушу, Кельбаджар, и, можно сказать, поставили азербайджанскую государственность на край пропасти", — сказал глава государства, не назвав, впрочем, имен. "Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, — граждане Азербайджана. В едином государстве им будет хорошо", — пообещал Алиев и добавил, что Баку прокладывает к Агдаму, расположенному недалеко от Степанакерта, железную дорогу. Сейчас согласованный в трехстороннем заявлении Лачинский коридор, который охраняют российские миротворцы, идет через город Лачин. Баку предполагает через три года взять его под контроль. Чтобы ускорить процесс, Азербайджан намерен раньше срока построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению.Упомянул Алиев и другое транспортное направление, о котором говорится в заявлении лидеров трех стран: между Азербайджаном и Нахичеванью, по территории Армении. Его безопасность обеспечивает также Россия — погранвойска Федеральной службы. "Все страны извлекут из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью — Нахчываном (Нахичеванью. — Прим. ред.). Азербайджан — с Турцией. Россия, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже могут подключиться к этому коридору", — рассуждал он.Выпады против армянского руководства азербайджанский президент перемежал описаниями преимуществ, которые получил бы Ереван, участвуя в инфраструктурных инициативах в регионе. "Транспорт, энергетика, экономическое сотрудничество — мы завершили все проекты. В конце декабря будет полностью сдан Южный газовый коридор. Его последнюю часть — ТАР — вводят в эксплуатацию. Где ты, Армения? — задавал вопрос Алиев и сам же отвечал. — Ты осталась в стороне. Этот энергетический коридор проходит мимо". Он привел случай из собственной практики, из времен, когда работал в Государственной нефтяной компании. Западные страны тогда вынуждали азербайджанские власти провести нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан через Армению. Но поставки углеводородов все же пошли через Грузию. "Баку — Тбилиси — Джейхан проложен в обход. Баку — Тбилиси — Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем наш газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги", — снова обратился к Еревану азербайджанский президент. Политический кризисЗаявление о прекращении огня в Карабахе подписали лидеры России, Азербайджана и Армении десятого ноября. В регионе развернулись российские миротворцы, под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Стороны обязались обменяться пленными и телами погибших, в Азербайджане должен начать работу совместный российско-турецкий центр мониторинга.В Баку посчитали договоренности поражением Еревана. В Армении также расценили документ как проигрыш: в стране вспыхнули акции протеста под лозунгом "Никол — предатель". Часть кабинета министров покинула посты, парламентарии отказывались от мандатов, все обвиняли друг друга в подрыве национальных интересов — в республике начался политический кризис.Пашиняну пришлось отвечать за непопулярное решение. В конце ноября армянский премьер написал, что еще 19 октября, когда в регионе гремели бои, ему позвонил глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян с просьбой прекратить военные действия. По утверждению Пашиняна, он выражал не только личное мнение, но и взгляды бывших президентов НКР. После этого Пашинян связался с Владимиром Путиным, предложив разместить российских миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Российский лидер пообещал поговорить с Алиевым. "На следующий день Бако Саакян и Аркадий Гукасян (бывшие главы НКР. — Прим. ред.) на встрече со мной сказали, что они против какого-либо соглашения без конкретизации статуса Арцаха (НКР. — Прим. ред.) или механизмов конкретизации", — объяснил премьер. К тому времени Пашинян, по его словам, принял решение: продолжать боевые действия, так как в Баку в качестве условия, в частности, выдвинули возврат Шуши. К тому же азербайджанцы настаивали на размещении миротворцев вдоль линии соприкосновения, а не бывшей границы. Гукасян и Саакян изложили собственную версию событий: 19 октября президент НКР подготовил письма о прекращении войны, адресованные лидерам стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США, а также премьер-министру Армении. "Однако премьер Пашинян объяснил, что в сложившейся ситуации, возникшей из-за политики Азербайджана, отправка писем потеряла актуальность. В этом вся истина", — высказались лидеры Карабаха.Тогда же с призывом уйти в отставку к Пашиняну обратился и президент Армен Саркисян: "Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы состоялись два с половиной года назад, когда страна была совсем другой". Саркисян прямо назвал обстоятельства, которые привели Пашиняна к власти: волну протестов в 2018-м. Тогда оппонент нынешнего премьера Серж Саргсян подал в отставку, а Пашинян возглавил правительство. И попытался добиться прорыва в урегулировании карабахского конфликта. В сентябре 2018-го армянский премьер встретился с президентом Азербайджана. Собеседники договорились о шагах по деэскалации ситуации в регионе. Алиев произвел на Пашиняна благоприятное впечатление, глава правительства Армении назвал визави грамотным человеком. Сейчас Пашиняну в Армении припоминают и эти слова, как и многие другие, сказанные якобы за кулисами. Например, бывший депутат парламента Агван Варданян рассказывает, что в 2019-м премьер обвинял Москву, Службу нацбезопасности Армении и руководство НКР в попытках устроить против него заговор. И как будто в том же году Пашинян под влиянием эмоций хотел объявить о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тридцать лет в тупикеСпециалист по экономическим отношениям на постсоветском пространстве Андрей Суздальцев считает: несмотря на риторику Алиева, говорить об экономическом сотрудничестве рано. "При этом армянские и азербайджанские бизнесмены, не афишируя, успешно взаимодействуют в других странах, и конфликт на Кавказе тому не помеха, — отмечает эксперт. — В регионе приходится жить рядом. Однажды может прийти понимание, что народы — это не только армии, но и люди, которые зарабатывают на хлеб". По словам главного редактора журнала "Проблемы национальной стратегии" Российского института стратегических исследований Аждара Куртова, сейчас трудно понять, какими мотивами руководствуется азербайджанский президент, говоря о сотрудничестве с Арменией. Ведь Алиев выступает с позиции победителя, каковым себя ощущает. Но Ереван действительно почти тридцать лет был в тупике: армянскую территорию обошли и газо- и нефтепроводы. "В ходе последнего конфликта в Армении звучали призывы нанести удары по подобного рода объектам, — напоминает Куртов. — Но надо понять и армянскую сторону: на другой чаше весов лежали национальные приоритеты, ценой сотрудничества могло стать национальное унижение". Последствия двух войн, подчеркивает эксперт, так просто не изжить. Когда общество и политики разделены противостоянием, выбрать правильную линию невероятно трудно.

https://ria.ru/20201108/stepanakert-1583442075.html

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

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армения

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Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 2020-12-02T08:00 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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