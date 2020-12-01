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https://ria.ru/20201201/zudina-1587136351.html
Марина Зудина предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков
Марина Зудина предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков
Актриса Марина Зудина в программе НТВ "Секрет на миллион" предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков, будь он жив. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:02
2020-12-01T15:02
лера кудрявцева
знаменитости
звезды
константин богомолов
олег табаков
шоубиз
марина зудина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актриса Марина Зудина в программе НТВ "Секрет на миллион" предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков, будь он жив.В апреле этого года на YouTube-шоу Константина Богомолова "Коронный выход" вдова Олега Табакова рассказала, каково ей было остаться практически без сцены и новых ролей в МХТ имени Чехова.По словам актрисы, после смерти супруга она и ее сын Павел Табаков "стали практически чужими" в этом театре.Сейчас Зудина задействована всего в трех постановках ("Братья Карамазовы", "Идеальный муж" и "Сентрал-парк Вест"). Несмотря на это, она рада, что может выходить на сцену."Я счастлива, что есть возможность их играть. Думаю, что это все-таки знаковые спектакли. Надеюсь, что их не снимут", — говорит актриса.Годом ранее Павел Табаков подтвердил, что его отстранили от всех спектаклей в "Табакерке" и МХТ имени Чехова. Актер остался без ролей еще в начале сезона.По его словам, после ухода Олега Павловича из жизни у него пропало желание идти в театр и играть на сцене. Сейчас Павел Табаков пытается строить карьеру в кино.
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лера кудрявцева, знаменитости, звезды, константин богомолов, олег табаков, марина зудина

Марина Зудина предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков

15:02 01.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки"
Актриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актриса Марина Зудина в программе НТВ "Секрет на миллион" предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков, будь он жив.

"Пришел бы сейчас в театр и узнал, что там нет Павла, и что я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы", — рассказала актриса ведущей программы Лере Кудрявцевой.

В апреле этого года на YouTube-шоу Константина Богомолова "Коронный выход" вдова Олега Табакова рассказала, каково ей было остаться практически без сцены и новых ролей в МХТ имени Чехова.
По словам актрисы, после смерти супруга она и ее сын Павел Табаков "стали практически чужими" в этом театре.
Сейчас Зудина задействована всего в трех постановках ("Братья Карамазовы", "Идеальный муж" и "Сентрал-парк Вест"). Несмотря на это, она рада, что может выходить на сцену.
"Я счастлива, что есть возможность их играть. Думаю, что это все-таки знаковые спектакли. Надеюсь, что их не снимут", — говорит актриса.
Годом ранее Павел Табаков подтвердил, что его отстранили от всех спектаклей в "Табакерке" и МХТ имени Чехова. Актер остался без ролей еще в начале сезона.
По его словам, после ухода Олега Павловича из жизни у него пропало желание идти в театр и играть на сцене. Сейчас Павел Табаков пытается строить карьеру в кино.
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
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