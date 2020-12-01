https://ria.ru/20201201/zudina-1587136351.html

Марина Зудина предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков

Марина Зудина предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков

Актриса Марина Зудина в программе НТВ "Секрет на миллион" предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков, будь он жив. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:02

2020-12-01T15:02

2020-12-01T15:02

лера кудрявцева

знаменитости

звезды

константин богомолов

олег табаков

шоубиз

марина зудина

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актриса Марина Зудина в программе НТВ "Секрет на миллион" предположила, чему не обрадовался бы Олег Табаков, будь он жив.В апреле этого года на YouTube-шоу Константина Богомолова "Коронный выход" вдова Олега Табакова рассказала, каково ей было остаться практически без сцены и новых ролей в МХТ имени Чехова.По словам актрисы, после смерти супруга она и ее сын Павел Табаков "стали практически чужими" в этом театре.Сейчас Зудина задействована всего в трех постановках ("Братья Карамазовы", "Идеальный муж" и "Сентрал-парк Вест"). Несмотря на это, она рада, что может выходить на сцену."Я счастлива, что есть возможность их играть. Думаю, что это все-таки знаковые спектакли. Надеюсь, что их не снимут", — говорит актриса.Годом ранее Павел Табаков подтвердил, что его отстранили от всех спектаклей в "Табакерке" и МХТ имени Чехова. Актер остался без ролей еще в начале сезона.По его словам, после ухода Олега Павловича из жизни у него пропало желание идти в театр и играть на сцене. Сейчас Павел Табаков пытается строить карьеру в кино.

https://ria.ru/20200131/1564062883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, знаменитости, звезды, константин богомолов, олег табаков, марина зудина