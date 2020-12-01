https://ria.ru/20201201/zond-1587234336.html

Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне

Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне

Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5". РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:55

2020-12-01T19:55

2020-12-01T21:21

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5".Ранее, как сообщило Центральное телевидение Китая, зонд успешно сел в заданном районе на поверхности спутника Земли.Запланировано, что аппарат соберет и доставит на Землю примерно два килограмма реголита. Это первый за 44 года случай отправки зонда за забором лунного грунта. Китай может стать третьей страной после США и СССР, выполнившей эту задачу.Запуск зонда состоялся 24 ноября, миссия продлится 23 дня.Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля. Он оснащен буровым устройством и манипулятором с ковшом. В аппарате для взлета содержится специальный контейнер для хранения образцов грунта. Аппарат для взлета после завершения миссии должен состыковаться с орбитальным модулем, а затем контейнер с грунтом переместиться в возвращаемый аппарат.Посадка аппарата запланирована на 16-17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.

https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html

https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586598572.html

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Кадры посадки китайского зонда на Луну Кадры посадки китайского зонда на Луну 2020-12-01T19:55 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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