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Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне
Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне
Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5". РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:55
2020-12-01T21:21
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5".Ранее, как сообщило Центральное телевидение Китая, зонд успешно сел в заданном районе на поверхности спутника Земли.Запланировано, что аппарат соберет и доставит на Землю примерно два килограмма реголита. Это первый за 44 года случай отправки зонда за забором лунного грунта. Китай может стать третьей страной после США и СССР, выполнившей эту задачу.Запуск зонда состоялся 24 ноября, миссия продлится 23 дня.Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля. Он оснащен буровым устройством и манипулятором с ковшом. В аппарате для взлета содержится специальный контейнер для хранения образцов грунта. Аппарат для взлета после завершения миссии должен состыковаться с орбитальным модулем, а затем контейнер с грунтом переместиться в возвращаемый аппарат.Посадка аппарата запланирована на 16-17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.
https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html
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Кадры посадки китайского зонда на Луну
Кадры посадки китайского зонда на Луну
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земля, космос - риа наука, китай, ссср, сша

Опубликовано видео успешной посадки китайского зонда на Луне

19:55 01.12.2020 (обновлено: 21:21 01.12.2020)
 
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Опубликовано видео посадки китайского зонда "Чанъэ-5".
Ранее, как сообщило Центральное телевидение Китая, зонд успешно сел в заданном районе на поверхности спутника Земли.
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Запланировано, что аппарат соберет и доставит на Землю примерно два килограмма реголита. Это первый за 44 года случай отправки зонда за забором лунного грунта. Китай может стать третьей страной после США и СССР, выполнившей эту задачу.
Запуск зонда состоялся 24 ноября, миссия продлится 23 дня.
Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля. Он оснащен буровым устройством и манипулятором с ковшом. В аппарате для взлета содержится специальный контейнер для хранения образцов грунта. Аппарат для взлета после завершения миссии должен состыковаться с орбитальным модулем, а затем контейнер с грунтом переместиться в возвращаемый аппарат.
Посадка аппарата запланирована на 16-17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.
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