https://ria.ru/20201201/voennoplennye-1587204141.html

Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе

Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе

Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:34

2020-12-01T17:34

2020-12-01T17:34

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

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москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва не видит, что обмен военнопленными и телами погибших в Карабахе преднамеренно затягивается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ОДКБ.Он отметил, что "учитывая рельеф местности и то, как военные действия (в Карабахе) развивались, сразу по их прекращении очень трудно было заниматься этими вопросами, тем более в отсутствие четких списков тех, кто считается пропавшими без вести"."Будем надеяться, что с подключением специалистов из профильной международной структуры (МККК) дело пойдёт быстрее. Наши миротворцы в меру своих возможностей, конечно, будут оказывать содействие", - добавил министр.

https://ria.ru/20201201/plennye-1587191517.html

нагорный карабах

москва

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нагорный карабах, сергей лавров, одкб, москва, в мире