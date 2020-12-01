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РИА Наука
https://ria.ru/20201201/ukachivanie-1587198486.html
Ученые выяснили, почему укачивание усыпляет
Ученые выяснили, почему укачивание усыпляет
Ученые экспериментально доказали, что укачивающие движения вызывают сон не только у детей, но и у плодовых мушек. Авторы считают, что в основе этой реакции... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:00
2020-12-01T19:00
риа наука
биология
здоровье
сша
сон
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые экспериментально доказали, что укачивающие движения вызывают сон не только у детей, но и у плодовых мушек. Авторы считают, что в основе этой реакции лежат общие для всех животных нейронные механизмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.Известно, что детей качают, чтобы они быстрее заснули. Качка в транспорте вызывает сонливость и у взрослых людей.Американские биологи под руководством адъюнкт-профессора нейробиологии доктора Кюнхи Кох (Kyunghee Koh) из Центра синаптической биологии Университета Томаса Джефферсона в Пенсильвании решили проверить, насколько эта реакция универсальна для всех животных. В качестве модели для эксперимента они взяли плодовую мушку дрозофилу. "Младенцам нравится, когда их качают, но нейронные механизмы, лежащие в основе этого хорошо известного явления, остаются в значительной степени загадкой, — приводятся в пресс-релизе университета слова доктора Коха. — Мы взяли плодовую мушку в качестве модельной системы для изучения механизмов индукции сна с помощью механической стимуляции".Авторы обнаружили, что легкая вибрация вызывает у мух сонливость. При укачивании они лучше спят и меньше реагируют на световые импульсы, которые в противном случае разбудили бы насекомых. Кроме того, после такого сна мухи дольше бодрствуют, что, по мнению ученых, свидетельствует о накоплении сна "впрок". Другими словами, после укачивания мухи чувствовали себя лучше и вели себя так, как будто спали больше обычного.Ученые идентифицировали конкретные нейроны в мозге мух, участвующие в этом процессе, и определили, что вызванный вибрацией сон с точки зрения нейрофизиологии ничем не отличается от обычного сна и, очевидно, выполняет те же самые жизненно важные функции.Отсюда исследователи делают вывод о том, что сон с укачиванием можно использовать в лечебных целях, для улучшения памяти и долголетия.Интересно то, что изначально колебательные движения пугали мух, но они быстро привыкали, и когда вибрации в дальнейшем повторялись, засыпали почти сразу. "Мухи со временем узнают, что вибрация не представляет угрозы, и это снижает их реакцию на стимуляцию, которая в противном случае заставила бы их насторожиться", — говорит доктор Кох. Авторы считают, что подавление беспокойства — необходимый фактор спокойного сна, вызванного вибрацией. Мух с высоким уровнем дофамина — нейромедиатора, повышающего бдительность, ученым укачать не удалось.Пока неясно, работают ли аналогичные механизмы у людей. Доктор Кох говорит: "Дальнейшие исследования помогут разработать сенсорную стимуляцию как средство, помогающее человеку уснуть. Наши результаты показывают, что было бы целесообразно персонализировать параметры стимула для каждого человека в течение нескольких сеансов".Исследователи обнаружили, что количество "накопленного" сна, получаемого мухами во время вибрации, в каждом конкретном случае зависит от генетического фона особи, а также от частоты и амплитуды вибрации.Также ученые выяснили, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств. Поэтому на следующем этапе они планируют проверить, вызовет ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.
https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html
https://ria.ru/20201117/mozg-1585005544.html
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биология, здоровье, сша, сон

Ученые выяснили, почему укачивание усыпляет

19:00 01.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые экспериментально доказали, что укачивающие движения вызывают сон не только у детей, но и у плодовых мушек. Авторы считают, что в основе этой реакции лежат общие для всех животных нейронные механизмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.
Известно, что детей качают, чтобы они быстрее заснули. Качка в транспорте вызывает сонливость и у взрослых людей.
Американские биологи под руководством адъюнкт-профессора нейробиологии доктора Кюнхи Кох (Kyunghee Koh) из Центра синаптической биологии Университета Томаса Джефферсона в Пенсильвании решили проверить, насколько эта реакция универсальна для всех животных. В качестве модели для эксперимента они взяли плодовую мушку дрозофилу.
"Младенцам нравится, когда их качают, но нейронные механизмы, лежащие в основе этого хорошо известного явления, остаются в значительной степени загадкой, — приводятся в пресс-релизе университета слова доктора Коха. — Мы взяли плодовую мушку в качестве модельной системы для изучения механизмов индукции сна с помощью механической стимуляции".
Авторы обнаружили, что легкая вибрация вызывает у мух сонливость. При укачивании они лучше спят и меньше реагируют на световые импульсы, которые в противном случае разбудили бы насекомых.
Кроме того, после такого сна мухи дольше бодрствуют, что, по мнению ученых, свидетельствует о накоплении сна "впрок". Другими словами, после укачивания мухи чувствовали себя лучше и вели себя так, как будто спали больше обычного.
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Ученые идентифицировали конкретные нейроны в мозге мух, участвующие в этом процессе, и определили, что вызванный вибрацией сон с точки зрения нейрофизиологии ничем не отличается от обычного сна и, очевидно, выполняет те же самые жизненно важные функции.
Отсюда исследователи делают вывод о том, что сон с укачиванием можно использовать в лечебных целях, для улучшения памяти и долголетия.
Интересно то, что изначально колебательные движения пугали мух, но они быстро привыкали, и когда вибрации в дальнейшем повторялись, засыпали почти сразу.
"Мухи со временем узнают, что вибрация не представляет угрозы, и это снижает их реакцию на стимуляцию, которая в противном случае заставила бы их насторожиться", — говорит доктор Кох.
Авторы считают, что подавление беспокойства — необходимый фактор спокойного сна, вызванного вибрацией. Мух с высоким уровнем дофамина — нейромедиатора, повышающего бдительность, ученым укачать не удалось.
Пока неясно, работают ли аналогичные механизмы у людей.
Доктор Кох говорит: "Дальнейшие исследования помогут разработать сенсорную стимуляцию как средство, помогающее человеку уснуть. Наши результаты показывают, что было бы целесообразно персонализировать параметры стимула для каждого человека в течение нескольких сеансов".
Исследователи обнаружили, что количество "накопленного" сна, получаемого мухами во время вибрации, в каждом конкретном случае зависит от генетического фона особи, а также от частоты и амплитуды вибрации.
Также ученые выяснили, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств. Поэтому на следующем этапе они планируют проверить, вызовет ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.
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