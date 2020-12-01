https://ria.ru/20201201/uborschitsa-1587076114.html

Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:09

2020-12-01T02:09

2020-12-01T08:25

костромская область

марина удгодская

россия

российская партия пенсионеров за справедливость

госдума рф

политика

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает уборщица Марина Удгодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения.По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз.Он также прокомментировал сообщения о том, что в партии Удгодской предложили выдвинуться на следующих выборах в Госдуму. По словам Громова, именно он был автором этой идеи.В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы у главы поселения единоросса Николая Локтева, получив 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.В данных о месте работы Удгодской говорилось, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка, а Удгодская имеет опыт работы сельским депутатом.Сама женщина признала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что нарушений на выборах не было и Удгодская победила в соответствии с законом.

https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html

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костромская область, марина удгодская, россия, российская партия пенсионеров за справедливость, госдума рф, политика