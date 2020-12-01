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Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы
Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы
Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:09
2020-12-01T08:25
костромская область
марина удгодская
россия
российская партия пенсионеров за справедливость
госдума рф
политика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает уборщица Марина Удгодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения.По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз.Он также прокомментировал сообщения о том, что в партии Удгодской предложили выдвинуться на следующих выборах в Госдуму. По словам Громова, именно он был автором этой идеи.В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы у главы поселения единоросса Николая Локтева, получив 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.В данных о месте работы Удгодской говорилось, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка, а Удгодская имеет опыт работы сельским депутатом.Сама женщина признала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что нарушений на выборах не было и Удгодская победила в соответствии с законом.
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костромская область, марина удгодская, россия, российская партия пенсионеров за справедливость, госдума рф, политика

Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

02:09 01.12.2020 (обновлено: 08:25 01.12.2020)
 
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает уборщица Марина Удгодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения.
По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз.

"Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", — сказал Громов.

Он также прокомментировал сообщения о том, что в партии Удгодской предложили выдвинуться на следующих выборах в Госдуму. По словам Громова, именно он был автором этой идеи.

"Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты", — пояснил собеседник издания.

В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы у главы поселения единоросса Николая Локтева, получив 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.
В данных о месте работы Удгодской говорилось, что она — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка, а Удгодская имеет опыт работы сельским депутатом.
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Сама женщина признала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что нарушений на выборах не было и Удгодская победила в соответствии с законом.
 
Костромская областьМарина УдгодскаяРоссияРоссийская партия пенсионеров за справедливостьГосдума РФПолитика
 
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