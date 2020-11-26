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Победившей на выборах уборщице предложили выдвинуться в Госдуму
Победившей на выборах уборщице предложили выдвинуться в Госдуму
Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:53
2020-11-26T11:53
2020-11-26T12:38
марина удгодская
костромская область
политика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.В сентябре Удгодская выиграла местные выборы у действующего главы поселения единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка Марины, она имеет опыт работы сельским депутатом.
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марина удгодская, костромская область, политика
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской
выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.
"Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", — цитирует издание "Подъем" заявление пресс-службы партии.
В сентябре Удгодская выиграла местные выборы у действующего главы поселения единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.
По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.
Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка Марины, она имеет опыт работы сельским депутатом.