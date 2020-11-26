https://ria.ru/20201126/uborschitsa-1586408737.html

Победившей на выборах уборщице предложили выдвинуться в Госдуму

Победившей на выборах уборщице предложили выдвинуться в Госдуму

Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:53

2020-11-26T11:53

2020-11-26T12:38

марина удгодская

костромская область

политика

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Партия пенсионеров России предложила главе Повалихинского поселения в Костромской области Марине Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в Госдуму.В сентябре Удгодская выиграла местные выборы у действующего главы поселения единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка Марины, она имеет опыт работы сельским депутатом.

https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html

костромская область

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марина удгодская, костромская область, политика