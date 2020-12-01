Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587176497.html
Фотомодель из Петербурга призналась в убийстве мужа
Фотомодель из Петербурга призналась в убийстве мужа
Фотомодель Лилия Судакова признала в суде, что ударила мужа ножом, отчего он умер в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:42
2020-12-01T17:00
санкт-петербург
убийство
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:219:4256:2613_1400x0_80_0_0_c16c1c81b66ac1071b64c4265dcf1279.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Фотомодель Лилия Судакова признала в суде, что ударила мужа ножом, отчего он умер в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Судаковой предъявлено обвинение, вину она признала", — говорится в сообщении.Дзержинский районный суд арестовал фотомодель на два месяца, до 28 января.О происшествии в квартире дома по Гагаринской улице стало известно 28 ноября: служба скорой помощи сообщила в полицию, что мужчину ранили ножом.Пострадавшего госпитализировали, но на следующий день он умер.На месте происшествия задержали его жену — 25-летнюю жительницу Московской области, которая как фотомодель снималась для глянцевых журналов. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.Судакову обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ей грозит до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20200925/revnost-1577764478.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_241:0:4017:2832_1400x0_80_0_0_a94d9eadf3c75db1ae19619a343e16bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, убийство, происшествия

Фотомодель из Петербурга призналась в убийстве мужа

15:42 01.12.2020 (обновлено: 17:00 01.12.2020)
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Fotolia / ivanfff
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Фотомодель Лилия Судакова признала в суде, что ударила мужа ножом, отчего он умер в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Судаковой предъявлено обвинение, вину она признала", — говорится в сообщении.
Дзержинский районный суд арестовал фотомодель на два месяца, до 28 января.
О происшествии в квартире дома по Гагаринской улице стало известно 28 ноября: служба скорой помощи сообщила в полицию, что мужчину ранили ножом.
Пострадавшего госпитализировали, но на следующий день он умер.
На месте происшествия задержали его жену — 25-летнюю жительницу Московской области, которая как фотомодель снималась для глянцевых журналов. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.
Судакову обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ей грозит до 15 лет колонии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 13:31
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
 
Санкт-ПетербургУбийствоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния