https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587176497.html

Фотомодель из Петербурга призналась в убийстве мужа

Фотомодель из Петербурга призналась в убийстве мужа

Фотомодель Лилия Судакова признала в суде, что ударила мужа ножом, отчего он умер в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:42

2020-12-01T15:42

2020-12-01T17:00

санкт-петербург

убийство

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Фотомодель Лилия Судакова признала в суде, что ударила мужа ножом, отчего он умер в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Судаковой предъявлено обвинение, вину она признала", — говорится в сообщении.Дзержинский районный суд арестовал фотомодель на два месяца, до 28 января.О происшествии в квартире дома по Гагаринской улице стало известно 28 ноября: служба скорой помощи сообщила в полицию, что мужчину ранили ножом.Пострадавшего госпитализировали, но на следующий день он умер.На месте происшествия задержали его жену — 25-летнюю жительницу Московской области, которая как фотомодель снималась для глянцевых журналов. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.Судакову обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ей грозит до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20200925/revnost-1577764478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, убийство, происшествия