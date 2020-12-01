https://ria.ru/20201201/tsentr-1587163282.html

В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:48

2020-12-01T14:48

2020-12-01T14:48

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы диагностики инфекционных заболеваний, открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание также будет уделяться диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.На базе учреждения также работает учебный центр Роспотребнадзора, обеспечивающий проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров, ежегодный выпуск клинических рекомендаций и учебных пособий, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201130/vich-1586954801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество