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В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:48
2020-12-01T14:48
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы диагностики инфекционных заболеваний, открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание также будет уделяться диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.На базе учреждения также работает учебный центр Роспотребнадзора, обеспечивающий проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров, ежегодный выпуск клинических рекомендаций и учебных пособий, уточнили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

14:48 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественном открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественном открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы диагностики инфекционных заболеваний, открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"Центр является уникальной научно-исследовательской организацией, развивающей новые научные направления, такие как испытание и внедрение новых, в том числе генотерапевтических, препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, испытания вакцин против ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний", - отметили в пресс-службе.
Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание также будет уделяться диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.
На базе учреждения также работает учебный центр Роспотребнадзора, обеспечивающий проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров, ежегодный выпуск клинических рекомендаций и учебных пособий, уточнили в ведомстве.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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