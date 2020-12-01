https://ria.ru/20201201/tsentr-1587163282.html
В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
В Москве открылся Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:48
2020-12-01T14:48
2020-12-01T14:48
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587162253_0:0:3030:1705_1400x0_80_0_0_d0620826cd7359b6142876dac73faed5.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы диагностики инфекционных заболеваний, открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание также будет уделяться диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.На базе учреждения также работает учебный центр Роспотребнадзора, обеспечивающий проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров, ежегодный выпуск клинических рекомендаций и учебных пособий, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20201130/vich-1586954801.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587162253_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_1119b9bb951dfcaf2573ef0753a073e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где будут проводиться клинические исследования и разрабатываться новые методы диагностики инфекционных заболеваний, открылся в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
"Центр является уникальной научно-исследовательской организацией, развивающей новые научные направления, такие как испытание и внедрение новых, в том числе генотерапевтических, препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, испытания вакцин против ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний", - отметили в пресс-службе.
Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, большое внимание также будет уделяться диагностике, профилактике и лечению сопутствующих ВИЧ заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.
На базе учреждения также работает учебный центр Роспотребнадзора, обеспечивающий проведение традиционных ежегодных конференций и учебных семинаров, ежегодный выпуск клинических рекомендаций и учебных пособий, уточнили в ведомстве.