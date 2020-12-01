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Голикова заявила о замедлении темпов распространения ВИЧ в России
Голикова заявила о замедлении темпов распространения ВИЧ в России
Темпы распространения ВИЧ-инфекции в РФ замедлились, но это не значит, что заболевание не выявляется на территории страны, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:31
2020-12-01T15:31
2020-12-01T15:31
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Темпы распространения ВИЧ-инфекции в РФ замедлились, но это не значит, что заболевание не выявляется на территории страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации замедлились, при этом это не значит, что мы не выявляем, ровно наоборот", - сказала она на открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.Голикова уточнила, что в прошлом году число исследований, которые провели в РФ, составило порядка 43 миллионов.
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