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Голикова заявила о замедлении темпов распространения ВИЧ в России

Голикова заявила о замедлении темпов распространения ВИЧ в России

Темпы распространения ВИЧ-инфекции в РФ замедлились, но это не значит, что заболевание не выявляется на территории страны, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:31

2020-12-01T15:31

2020-12-01T15:31

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Темпы распространения ВИЧ-инфекции в РФ замедлились, но это не значит, что заболевание не выявляется на территории страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации замедлились, при этом это не значит, что мы не выявляем, ровно наоборот", - сказала она на открытии Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.Голикова уточнила, что в прошлом году число исследований, которые провели в РФ, составило порядка 43 миллионов.

https://ria.ru/20201130/vich-1586954801.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество